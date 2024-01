R70: 'Não temo qualquer investigação. Sempre agi com correção e com base na lei', diz Moro

Aluguel residencial

Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram, em média, 16,16% mais caros no ano passado, segundo o Índice FipeZAP.

Abono salarial

A partir de 15 de fevereiro, a Caixa começa a pagar o abono salarial do calendário 2024, referente ao ano-base 2022.

Sérgio Moro (J. Bosco)

"Não temo qualquer investigação, pois sempre agi com correção e com base na lei para combater o crime.”

Sergio Moro, senador, após o ministro Dias Toffoli, do STF, determinar a abertura de inquérito para apurar suspeita de irregularidades cometidas pelo parlamentar quando era juiz federal, incluindo na operação Lava-Jato.

MÉDICOS

ATRASOS

Os 16 médicos ortopedistas que atendem os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Maradei, como retaguarda aos pacientes de Belém, voltaram a cobrar os pagamentos atrasados da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) que, em dezembro, e após ameaça de paralisação, realizou sete pagamentos que estavam pendentes há mais de ano, ainda referentes a 2022, mas de 2023 ainda restam 11 pagamentos a serem feitos. Os valores que os médicos cobram são referentes aos repasses do governo federal para o serviço de retaguarda nas cirurgias ortopédicas, mas que a prefeitura de Belém há muito tempo não vem repassando.

REUNIÃO

Os médicos receberam a informação de que o pagamento referente a janeiro do ano passado, ou seja, de um ano atrás, foi empenhado para pagamento na semana passada, e é possível que seja feito ainda esta semana. Como continuam sendo muitos meses a receber, os médicos solicitaram uma nova conversa com o secretário municipal de saúde, Pedro Anaisse, que está marcada para o final deste mês, quando os médicos devem exigir um prazo que de fato possa ser cumprido pela Sesma para os pagamentos dos ortopedistas, que realizam em média mil cirurgias por mês no Hospital Maradei.

APREENSÃO

ELETRÔNICOS

Os fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) voltaram a fazer uma apreensão de alto valor no nordeste do Estado. Desta vez, mais de 2.100 antenas parabólicas e componentes eletrônicos foram apreendidos no município de Dom Eliseu, totalizando R$ 708,6 mil. A carga, que veio de São Paulo (SP), tinha como destino o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Na inspeção, os servidores fazendários identificaram a falta de nota fiscal. Foram apresentados apenas o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTE) e uma declaração da carga que estava sendo transportada no veículo.

POSSE

ADIADA

Nos próximos dias a Nunciatura Apostólica no Brasil deve anunciar a nova data de posse de dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, como novo bispo da Prelazia do Marajó. A data inicial seria no último sábado (13), mas foi adiada por decisão conjunta entre o bispo e a representação do Vaticano no Brasil. Dom José Ionilton foi transferido pelo Papa Francisco para o arquipélago em 3 de novembro passado, porém, em seguida, uma determinação da Nunciatura para que o arcebispo emérito, dom José Azcona, deixasse a ilha, causou grande comoção entre as comunidades marajoaras, o que fez com que a Igreja recuasse.

MARÉS

CHUVAS

A Marinha do Brasil informou que hoje, assim como ontem, a tábua de marés previstas para Belém registra as altas na madrugada, o que minimiza a possibilidade da temida combinação de maré alta com a hora da chuva, já que as previsões de precipitações são para a tarde. A maré alta em Belém hoje será às 2h36, com o nível das águas de 3,4 metros; e a região das ilhas marcará 3,6 metros às 2h02. Nos casos em que a maré alta poderá coincidir com a chuva, o que pode causar alagamentos e prejuízos, a Defesa Civil Municipal está alertando a população a tomar medidas preventivas nos bairros que costumam ser mais atingidos, colocando à disposição um telefone (91 98439-0646) para avaliar os casos e prestar assistência e proteção às residências nas áreas mais vulneráveis.

PREVENÇÃO

A Defesa Civil Municipal também informou que desde os primeiros dias deste mês vem fazendo a atualização das áreas de risco de erosão e deslizamentos na região das ilhas de Belém, com o objetivo de adotar medidas preventivas para incidentes. O presidente da Comissão de Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa, disse que esses eventos de deslizamentos de massa, deslizamento de encosta e erosão também costumam aumentar durante a combinação de chuvas com maré alta.

UFRA

PROTESTO

Usuários dos serviços do Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural da Amazônia reclamam da falta de respeito ocorrida na tarde de ontem, com os donos de pets que aguardavam a vez na fila da triagem para o atendimento. Por volta das 16h30 um funcionário responsável pela triagem simplesmente disse “Estou indo embora, já deu meu horário”, entrou no carro e deixou o público “a ver navios”. Revoltados, os tutores dos animais reclamaram, pois aguardavam na fila havia muito tempo, alguns deles mais de duas horas. A direção do hospital não deu uma satisfação sobre a falha.

EM POUCAS LINHAS

► O ministro das Cidades, Jader Filho, se reuniu ontem com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em Belém. Na pauta foram tratados os desafios e as perspectivas do programa Minha Casa, Minha Vida na região Norte. Com realização da CBIC e do Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA), o encontro ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa).

► Os moradores do entorno do Laguinho, em Salinópolis, vão entrar com uma ação contra o prefeito da cidade, Kaká Sena (PL), em função do abandono a que foi relegada a área, inclusive com o assoreamento do que outrora foi um ponto turístico.

► O balanço 2023 aponta que a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) conseguiu 100% de aprovação nos editais submetidos à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Os destaques foram em áreas estratégicas, a exemplo da bioeconomia, biotecnologia, saúde coletiva e mineração e, ainda, com maior valorização da participação feminina na ciência, em dobradinha do governo com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

► Os efeitos do El Niño são sentidos no Brasil com aumento no volume de chuvas nas regiões Sul e diminuição em áreas do Norte. A agência climática dos Estados Unidos (NOAA, na sigla em inglês) informou nesta semana que, apesar do enfraquecimento do El Niño, os impactos poderão durar até abril.

► Após muita repercussão nas redes sociais sobre as placas instaladas na calçada da avenida Visconde de Souza Franco, a prefeitura de Belém esclareceu, ontem, que a instalação ocorreu dentro da norma 9050 da ABNT. A nota diz ainda que a medida está amparada na lei federal nº 10.098/2000, e na lei nº 7.055/77, que é a Lei do Código de Posturas do Município de Belém, e que do total de 25 placas instaladas, apenas quatro precisaram ser readequadas devido ao estreitamento natural da calçada.