Ao vivo, Sikêra Júnior manda presidente Jair Bolsonaro “deixar de ser frouxo”

Durante entrevista concedidade pelo presidente Jair Bolsonaro, o apresentador da RedeTV! Sikêra Júnior incentivou o político a voltar ao comando do país. “Vou falar com o senhor da maneira que eu gosto de falar, me perdoe. Vamos deixar de ‘mimimi’, levanta logo daí! O senhor é um atleta. Deixa de ser frouxo! Fica aí fazendo manha. Está de atestado?”, questionou o apresentador, em tom bem-humorado. As informações são do Portal Metrópoles.

O presidente está internado no Hospital Vila Nova, em São Paulo, com obstrução intestinal, e concedeu a entrevista ao vivo, nesta quinta-feira (15), direto da unidadede saúde. Ele demonstrou não ter se ofendido com o tratamento do comunicador e até deu risada. “Estou melhor agora, depois que comecei a falar com você”, afirmou o presidente, que apareceu acompanhado pelo médico Antônio Luiz Macedo.

Após a entrevista, Sikêra agradeceu a disposição de Bolsonaro em falar com ele. “Quero agradecer pela consideração com este velho e com o nosso público brasileiro. Conservador, patriota. Eu sei com quem eu me comunico”, concluiu.