André Mendonça é aprovado em comissão para vaga no STF

O ex-ministro da Justiça André Mendonça teve o nome aprovado para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF), após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira (1º), por 18 votos a 9. As informações foram divulgadas pelo G1 Rio de Janeiro.

O Plenário do Senado deve decidi se o advogado será, de fato, ministro do Supremo. A votação deve ocorrer ainda nesta quarta. Mendonça precisará de ao menos 41 votos favoráveis, o que significa maioria absoluta.