Anão que viralizou no colo de Bolsonaro é reeleito vereador

Depois de viralizar no colo de Jair Bolsonaro (sem partido) durante uma visita do presidente a Aracaju, José Eraldo de Jesus Santana, mais conhecido como Zé Miúdo, foi reeleito para a Câmara de Vereadores da pequena cidade de Itabaianinha (SE).

Zé Miúdo se elegeu pelo MDB em 2016, com 528 votos. Nesta eleição, se filiou ao PSDB.

Nas redes sociais, o vereador se orgulha de ter sido carregado por Bolsonaro durante interação com apoiadores na capital de Sergipe. Na descrição do perfil, diz que é “o menor político do Brasil” e “o anão que Jair Bolsonaro botou nos braços”.

E o Bolsonaro que levantou um anão achando que era uma criança KKKKK pic.twitter.com/etZrAc6YGv — . (@Temakidefeijao) August 19, 2020

A imagem que usa no perfil o mostra em duas ocasiões nas quais é erguido por Bolsonaro enquanto posa para fotos. A primeira ocorreu em 2018, durante um congresso nacional de vereadores, quando Zé Miúdo pediu para tirar uma foto com Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

Desconfortável em ter que se abaixar, o então candidato à presidência preferiu pegar o vereador nos braços. A outra foto da montagem mostra a cena que viralizou em Aracaju depois de muitos internautas apontarem que o presidente confundiu o homem com uma criança. Na imagem, a legenda: “o tempo passou, mas a amizade continua a mesma”, referindo-se a uma suposta proximidade entre ele e Bolsonaro.