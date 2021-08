Alepa vai marcar audiência com Aneel, que prevê reajuste de mais 16% na energia para 2022

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) deve agendar em breve uma reunião com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para discutir o aumento da tarifa de energia elétrica, fixado em 9% no último dia 7 de agosto. Questionado pelos parlamentares paraenses na sessão ordinária da Casa na semana passada, o reajuste foi objeto de um requerimento do deputado Miro Sanova (PDT) protocolado na última semana e aprovado na sessão desta terça-feira (17).

Na tribuna, o deputado comentou sobre a previsão de aumento de 16% na tarifa deste serviço para o ano de 2022. “Agradeço aos deputados que aprovaram hoje o requerimento solicitando que a Mesa Diretoria articule audiência na Aneel, tendo em vista os constantes aumentos da tarifa de energia elétrica. E hoje a Aneel já disse a média do aumento do ano que vem, se preparem porque vem algo tenebroso, 16%, esse ano já foi 9%, vai aí mais de 25% de aumento da energia elétrica. Já conversei com o deputado Chicão, dr Jarbas, para articularmos o quanto antes pudermos”, declarou Miro.

A deputada Marinor Brito também se posicionou durante a sessão sobre o último aumento autorizado e ponderou a disparidade dos reajustes se comparados à inflação calculada para o mesmo período. “A conta da energia subiu 721% enquanto a inflação chegou a 307% nesses anos (23 anos). Tivemos novo aumento autorizado pela Aneel a partir do dia 7 de agosto e isso incide sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos mais pobres que tem que parar de comprar alimento para pagar energia elétrica”, ressaltou.

Cerca de 2,77 milhões de pessoas são afetadas pelo reajuste. Somado ao aumento no valor real da conta de energia, destacam-se outros aumentos e tarifas já aplicados em 2021 na energia elétrica, como o estabelecimento da bandeira vermelha 2. Os percentuais apontados pela deputada Marinor sobre o aumento da conta e a inflação calculada desde 1998 até os dias atuais foram obtidos a partir de levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).