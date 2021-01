Alepa tem a partir desta terça-feira, 5, dois novos deputados

Foram empossados, na manhã desta terça-feira, 05, em solenidade realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), os novos deputados estaduais Adriano Coelho (PDT) e José Maria Tapajós (PL).

Eles entram nas vagas, respectivamente, de Daniel Santos (MDB), que assumiu a prefeitura de Ananindeua, e Renato Ogawa (PL), novo prefeito de Barcarena.

Adriano era vereador de Belém, mas não concorreu nas últimas eleições, por isso, a ida à Alepa não altera a composição da Câmara Municipal da capital. Já Tapajós foi reeleito vice-prefeito de Santarém, tomou posse na última sexta-feira, 1º, e renunciou nesta segunda, 4.

A cerimônia foi conduzida por Michele Begot (PSD). Na atual mesa diretora, Michele era 2º vice-presidente da Alepa, mas com a renúncia do presidente (Dr. Daniel), e do 1º vice-presidente (Ogawa), ela fica na presidência da casa até o dia 31 de janeiro de 2021. No dia 1º de fevereiro, quando se inicia o terceiro período Legislativo da 19ª Legislatura, assume a nova mesa diretora, sob a presidência do deputado Francisco Melo, o Chicão (MDB), eleito presidente para o biênio 2021/2022.