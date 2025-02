Alepa celebra a formatura da 1ª turma do curso superior de Gestão Pública no Theatro da Paz

O palco do Theatro da Paz foi o cenário escolhido para celebrar a formatura da primeira turma do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, ofertado pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), por meio da Fundação Escola do Poder Legislativo (Felepa). Cento e sete servidores da instituição receberam outorga do grau superior na cerimônia, conduzida pelo presidente da Alepa, deputado Chicão.

O curso teve início em novembro de 2022, com servidores do Poder Legislativo Estadual e de Câmaras Municipais do interior do Pará, de forma híbrida, com as modalidades presencial e Ensino à Distância.

A Alepa é pioneira em ser a mantenedora do curso superior do próprio Legislativo. Ao ser a primeira no país a investir na graduação de servidores, a Casa se torna uma referência para todo o Brasil.

“Esse é um dia histórico para a Alepa e para todos os deputados que compõem essa Casa e que sonharam conosco com a construção deste projeto inédito, em que, pela educação, se fortalecem todas as instituições democráticas dentro de uma sociedade. Com essa diretriz e com esse caminho, ousaram criar a primeira faculdade credenciada em um estado, tendo como mantenedora uma Assembleia Legislativa", pontuou a diretora da Escola do Legislativo, Betânia Fidalgo.

No palco do teatro, os formandos representaram o orgulho de serem servidores públicos qualificados como novos tecnólogos em gestão pública. Andrea Nascimento de Souza, da Câmara de Vereadores de Tomé Açu, fez o juramento da turma, seguido da outorga do grau pelo presidente Chicão. Um a um, os formandos receberam os diplomas em mãos. O representante do Conselho Federal de Administração, Fábio Lúcio Costa, também entregou simbolicamente as carteiras de registro profissional a dois formandos.

Os alunos Leiliane Gomes da Silva e Fábio Pacheco de Souza foram homenageados pelo melhor desempenho no curso. Já o servidor Raimundo Nonato Macedo, escolhido por aclamação pela turma, foi o orador. Com 68 anos de idade e mais de 40 anos de trabalho na Assembleia Legislativa, ele relembrou a trajetória e as dificuldades desde o início do curso.

“Não foi fácil, foi uma luta com noites em que o cansaço dificultava assistir às aulas, mas nós tínhamos um ideal – receber o certificado de nível superior”, ressaltou. “Nosso presidente nos deu uma oportunidade. Muitos, como eu, não tínhamos formação superior e não poderíamos deixar passar essa oportunidade, demos tudo de nós por esse objetivo”.

Seu Macedo, como carinhosamente é conhecido pelos corredores do Palácio Cabanagem, relembrou que estava há 42 anos sem estudar e que pensou em desistir muitas vezes. Mas ele sempre recebeu o incentivo dos colegas de turma, que o viam como um exemplo e inspiração. “Hoje, todos nós estamos aqui e agradeço a todos que nos ajudaram a não desistir e chegar até este palco para receber nossos diplomas”, concluiu o orador. O discurso emocionante foi encerrado com um abraço do presidente Chicão, com aplausos dos formandos.

Em sua fala na cerimônia de formatura da primeira turma da Felepa, o presidente da Casa Legislativa pontuou a importância desse feito que se concretizou na noite desta terça-feira. "Essa noite é um marco para as Assembleias Legislativas do Brasil. Hoje, no Pará, nós temos a honra de, através da Escola do Legislativo, mostrar para o país que nós estamos formando a primeira turma em gestão pública de graduação superior. A Assembleia do Estado do Pará marca na sua história um grande momento, que serve de referência para todo Brasil", declarou Chicão.

O presidente também dispensou agradecimentos à diretora da Felepa, Betânia Fidalgo. “Com o dom de ensinar, ela é o esteio dessa Escola do Legislativo e se dedica a esse projeto inovador”, ressaltou.

O deputado Chicão lembrou, ainda, das dificuldades de transformar a escola em fundação. “Havia muitas dificuldades legais, inclusive para pagar os professores. Talvez os formandos não saibam, mas por muitos meses, os nossos professores cumpriram a sua missão de ensinar sem receber os salários”, recordou. “Ter o primeiro curso superior de uma Assembleia Legislativa no Brasil mostra que seguimos no caminho certo. Outros legislativos vêm procurando saber como fizemos”, disse o deputado Chicão, ao lado dos deputados que integram a Mesa Diretora da Alepa.

“Temos que abraçar o maior número de pessoas que precisam e querem buscar conhecimento, querem fazer parte do nosso curso. Por isso, além dos nossos servidores e das Câmaras de Vereadores, damos oportunidade para outros órgãos da administração pública”, anunciou o chefe do Legislativo do Pará.

Para o presidente, ter servidores capacitados é um diferencial importante. “Neste ano, vamos ter um grande evento – a COP 30 – e teremos visibilidade para cerca de 200 países que trarão suas comitivas. Temos que estar preparados para receber a todos”, avaliou Chicão.

O curso faz parte do programa Forma Alepa, que capacita vereadores, assessores e gestores legislativos, e oferece formação para a coordenação de órgãos ou setores da administração pública, nos quais assumem a responsabilidade no uso de mecanismos públicos.

A Gestão Pública elabora resultados com meios políticos para solucionar seus desafios. O objetivo do Poder Legislativo, ao oferecer um curso superior, é qualificar o trabalho do servidor público, garantindo transparência e eficácia. O curso ‘Tecnologia em Gestão Pública’ tem suas ementas voltadas para o Legislativo.

O ensino médio completo é um pré-requisito para ingressar no curso superior, uma exigência da Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB. A graduação da Felepa tem todas as disciplinas obrigatórias previstas nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de Gestão Pública.