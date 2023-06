Alepa aprova reajuste salarial de policiais e bombeiros militares do Pará

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou, nesta terça-feira (20), o Projeto de Lei (PL) nº 231/2023, que visa aumentar a remuneração de Praças e de Praças Especiais dos quadros de ativos e inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Com isso, os servidores passarão a ter equiparação salarial ao salário mínimo, com uma ampliação de 5% no valor de acordo com a patente subsequente. O resultado foi comemorado pelos deputados estaduais que participaram da Sessão Extraordinária.

A autoria do PL é do Poder Executivo, que encaminhou a pauta em abril à Casa Legislativa, durante solenidade militar. A mensagem enviada à Alepa afirma que "o Projeto de Lei busca a valorização dos praças e praças especiais que integram o quadro das corporações militares estaduais e atende o compromisso do Pará com a preservação da ordem pública". Além deles, seus pensionistas, cuja remuneração e pensão militar sejam alcançadas pela regra da paridade, também serão contemplados.

A remuneração mínima de um soldado, por exemplo, passa a ser R$ 1.320,03. O reajuste concedido, por meio da proposta, será compensado em revisão geral. A lei entra em vigor após a publicação e começará a ter os efeitos financeiros valendo a partir de 1º de julho de 2023. As despesas que ocorrerão na proposição estão previstas na Orçamentária Fiscal e de Seguridade Social, sendo observados os limites impostos pela Lei Complementar Federal n° 101 de maio de 2000 e a capacidade orçamentária e financeira do Estado.