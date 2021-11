Alepa aprova prestação de contas do governador Helder Barbalho do exercício de 2020

A prestação de contas do governador Helder Barbalho, referente ao exercício financeiro de 2020, foi aprovada por 26 votos favoráveis em votação secreta durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Pará desta terça-feira (16). Apenas um deputado votou contra o Projeto de Decreto Legislativo n°37/2021, previamente aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A líder da bancada do governo na Alepa, deputada Cilene Couto, registrou durante discurso na tribuna o equilíbrio econômico, orçamentário e financeiro do governo do estado. “Mesmo em um ano de pandemia, onde foi preciso a superação necessária, o trabalho de união de forma continuada, por parte de toda a equipe do estado, colocando o Pará em segundo lugar entre as federações de solvência e terceiro em solidez. Registro ainda os trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, que emitiu um parecer seguro, preciso, que permitiu que todos da Comissão de Finanças pudessem discutir de forma clara e objetiva”, analisou.

Os deputados Toni Cunha e Caveira pediram adiamento da votação, mas maioria dos parlamentares foi a favor da votação seguir normalmente.