Alepa abre terceiro ano legislativo com foco na COP 30 e investimentos em infraestrutura

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) abriu, nesta terça-feira (4/02), o terceiro ano legislativo da 61ª Legislatura com uma sessão solene que contou com a tradicional mensagem do governador Helder Barbalho (MDB). No discurso, o chefe do Executivo estadual ressaltou a importância da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro, e apresentou avanços na saúde, infraestrutura e economia do estado.

A cerimônia reuniu o presidente da Alepa, deputado Chicão (MDB), o presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), desembargador Roberto França, o procurador-geral do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), Celso Câmara, além da vice-governadora Hana Ghassan (MDB) e outros parlamentares.

COP 30 e protagonismo amazônico

Em sua mensagem ao Legislativo, Helder Barbalho reforçou o papel central do Pará na organização da COP 30 e como o evento impulsiona o estado a um novo patamar de desenvolvimento. "A escolha de Belém quebra paradigmas. Historicamente, grandes eventos internacionais no Brasil se concentraram na região Centro-Sul. O mundo reconheceu que o coração da Amazônia pulsa aqui", afirmou.

O governador destacou os investimentos para preparar a capital paraense para receber a conferência climática e como isso se reflete em melhorias para a população. "Estamos nos preparando de forma estratégica, com um volume inédito de grandes investimentos que já estão se revertendo em desenvolvimento em todos os setores", declarou.

Investimentos em saúde e infraestrutura

Outro ponto de destaque do discurso do governador foi a melhoria no atendimento à saúde pública. Segundo Helder, os investimentos no setor somam R$ 5,8 bilhões, com a construção e ampliação de hospitais e pronto-socorros. "Entregamos o novo Pronto-Socorro da Augusto Montenegro, que disponibiliza 95 leitos, sendo 20 de UTI, e construímos a Ala Psiquiátrica com 40 leitos especializados", destacou.

O líder do governo na Alepa, deputado Iran Lima (MDB), reforçou os avanços na rede hospitalar e ressaltou a parceria entre o estado e os municípios para ampliar a cobertura de atendimento. "O governador entregou 50% a mais de leitos do que existiam em 2019. Nenhum outro gestor investiu tanto na saúde do Pará", afirmou.

Na infraestrutura, Helder Barbalho citou investimentos em rodovias, viadutos e saneamento.

"Nosso objetivo é garantir mobilidade e qualidade de vida para a população, ao mesmo tempo em que nos preparamos para receber milhares de visitantes durante a COP 30", disse o governador do Pará.

Oposição cobra melhorias em saneamento e execução de obras

Durante a sessão, o deputado Coronel Neil (PL), representante da oposição, reconheceu avanços do governo, mas cobrou mais atenção para problemas estruturais. "Precisamos mostrar para o Brasil e para o mundo que temos obras importantes, mas ainda há muito a ser feito. O saneamento básico, por exemplo, é um desafio enorme", apontou.

O parlamentar também expressou preocupação com a execução de obras viárias na região metropolitana de Belém, mencionando o atraso na construção do viaduto da avenida João Paulo II. "A Alepa aprovou quatro empréstimos que somam mais de R$ 18 milhões para infraestrutura. Agora, vamos fiscalizar e cobrar a conclusão dessas obras", reforçou.

Na área da segurança pública, Neil reconheceu a redução dos índices de criminalidade, mas cobrou reajuste salarial para os agentes de segurança. "Outros estados estão valorizando seus policiais com reposição salarial. Aqui, precisamos garantir essa meritocracia para a tropa", argumentou.

Expectativas para 2025

Encerrando seu discurso, Helder Barbalho reafirmou o compromisso de seu governo com o desenvolvimento econômico sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população. "Queremos um Pará onde todos tenham oportunidades iguais, com educação de qualidade, saúde acessível, uma economia diversificada e um meio ambiente preservado para as futuras gerações", concluiu.