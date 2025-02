COP 30 se torna marco para desenvolvimento sustentável e a visibilidade global da Amazônia

A escolha de Belém como sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em 2025, representa um momento histórico não apenas para a cidade, mas para toda a região amazônica. O evento, que reunirá líderes mundiais, especialistas em meio ambiente, ativistas e representantes de diversos setores, promete transformar a capital paraense em um epicentro global de discussões sobre sustentabilidade, biodiversidade e mudanças climáticas.

Além disso, a realização do evento deve injetar milhões de reais na economia local, com benefícios diretos e indiretos para diversos setores. Desde o anúncio oficial da cidade sede, em 2023, hotéis, restaurantes, transportes e serviços turísticos já começam a se preparar para receber os participantes. Estimativas do Governo do Estado apontam cerca de R$ 4 bilhões em investimentos, agregando impactos significativos para a economia, infraestrutura e visibilidade internacional.

“A COP 30 é uma oportunidade única para Belém se consolidar como um destino global de turismo sustentável. Além dos ganhos financeiros imediatos, o evento deixará um legado de infraestrutura e capacitação profissional que beneficiará a cidade por anos”, afirma o advogado especialista em direito ambiental e professor da Wyden, Raimundo Fabrício Paixão.

Infraestrutura urbana

A preparação para receber o evento já está impulsionando investimentos em infraestrutura urbana em Belém. Projetos de mobilidade, como a expansão do transporte público, revitalização de vias, ampliação da rede hoteleira e reforço no saneamento, incluindo o complexo do Ver-o-Peso, um dos principais cartões postais da capital, estão sendo priorizadas.

“A infraestrutura de Belém está passando por uma transformação necessária. A COP 30 vem acelerando projetos. Essas mudanças vão melhorar a qualidade de vida da população e deixar um legado duradouro para a cidade e para a região amazônica, estimulando não somente o turismo, mas também as construções sustentáveis e eficientes”, diz o arquiteto e professor da Estácio, Kelvin Almeida.

Fortalecimento da agenda ambiental

Sediar a COP 30 coloca capital paraense no mapa de visão mundial, o que deve atrair investimentos, pesquisas e parcerias globais. “Essa é uma chance de mostrar ao mundo que a Amazônia é fundamental para o equilíbrio climático do planeta. Além disso, o evento fortalecerá a voz das comunidades tradicionais e dos povos indígenas, que são guardiões do conhecimento e da biodiversidade da região”, destaca o especialista ambiental.

Outro impacto positivo da Conferência será o estímulo à educação e conscientização ambiental. Escolas, universidades e organizações da sociedade civil já estão desenvolvendo projetos e atividades relacionadas ao evento, promovendo debates sobre mudanças climáticas, sustentabilidade e a importância da Amazônia para o mundo.

"É uma oportunidade única de engajar a população local e a comunidade acadêmica nas discussões sobre o futuro do planeta. Acreditamos que Belém sairá liderando a agenda verde no Brasil, empenhada com a saúde do mundo", comenta o diretor da Faci Wyden, Adriano Remor.