Alcolumbre volta a dizer que vai processar Gayer por fala sobre 'trisal' com Gleisi e Lindbergh

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), voltou a dizer nesta quarta-feira, 19, que vai processar o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) pela declaração de teor sexista sobre a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).

O presidente do Senado afirmou que também se sentiu ofendido com o comentário e apresentará uma ação contra Gayer no Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, reforçou que pedirá a cassação do goiano no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

Segundo Alcolumbre, a Advocacia do Senado e seus advogados pessoais estão tomando providências jurídicas. "Nós vamos fazer tudo o que tiver que fazer juridicamente para cobrar dessas pessoas, da mesma maneira como falei, que tenham responsabilidade com o que falam", disse Alcolumbre na tribuna do Senado.

Em 12 de março, ao criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por dizer que escolheu Gleisi para a articulação política do governo porque ela é uma "mulher bonita", Gayer disse que o petista estava "oferecendo" a ministra para os líderes do Congresso da mesma forma com um cafetão faz com uma garota de programa. O parlamentar goiano afirmou ainda que pensou num "trisal" entre Gleisi, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), namorado da deputada licenciada, e Alcolumbre.

Alcolumbre reagiu às declarações no dia 13, dizendo que abriria um processo contra Gayer. Na ocasião, também prometeu que agiria para cassar o mandato do deputado federal.

Após a repercussão negativa dos comentários, Gayer afirmou que não teve o intuito de ofender Alcolumbre e disse que buscou rebater uma declaração machista de Lula.

Lindbergh Farias já protocolou uma queixa-crime contra Gayer no STF. O ofício entregue à Corte na segunda-feira, 17, acusa do parlamentar de difamação e injúria. A bancada do PT na Câmara, por sua vez, acionou o Conselho de Ética pela cassação de Gayer.

Ao Estadão, o goiano afirmou estar "tranquilo", minimizou as chances que o pedido de cassação seja apreciado pelo colegiado e reforçou que, na verdade, quis partir em defesa da ministra de Relações Institucionais. "Isso não passa de uma tentativa de tirar o foco da abominável fala do Lula e do fato de o PT ter ficado em silêncio no dia que o presidente desrespeitou a ministra", disse o parlamentar.

Não é a primeira vez que Gayer se envolve em polêmicas por uma declaração de teor preconceituoso. O parlamentar já comparou nordestinos a galinhas e afirmou que democracias não prosperam em países da África em razão da capacidade cognitiva de seus habitantes, além de já ser réu por difamação e injúria contra o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO). Ele também é investigado por um suposto desvio de verbas públicas da Câmara.