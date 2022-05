Alcolumbre é internado com fortes dores abdominais e médicos recomendam transferência para São Paulo

Após sentir fortes dores abdominais, o Davi Alcolumbre (União-AP) deu entrada em um hospital de Brasília (DF), nesta sexta-feira (6), e deverá ser transferido para um hospital em São Paulo (SP), onde deve ser atendido pela equipe da médica Ludhmila Hajjar. A transferência ocorre por recomendação médica. As informações são do Portal Metrópoles.

O parlamentar tem 44 anos, já foi presidente do Senado e está no mandato desde 2014. Ele preside a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, considerado o colegiado mais importante do Senado, pois analisa analisa a constitucionalidade de propostas em tramitação e sabatina autoridades.