AGU usa postagens nas redes de invasores para pedir ressarcimento por danos a prédios públicos

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou que ingressou na última sexta-feira, 28, com uma ação civil pública contra 27 pessoas que participaram da invasão de prédios públicos durante os atos golpistas de 8 de janeiro. A ação pede que os invasores sejam condenados a pagar pelos danos causados ao patrimônio público.

De acordo com a AGU, a ação foi elaborada com base em um relatório de inteligência da polícia do Senado Federal, que identificou publicações em redes sociais feitas pelos próprios acusados.

Nas imagens, é possível ver pessoas comemorando a invasão ao Congresso Nacional e entrando em confronto com policiais legislativos.

A AGU informou que esta é a sétima ação movida contra os invasores que depredaram as sedes dos três poderes ou que financiaram esses atos golpistas.

Até o momento, os processos envolvem 250 pessoas, três empresas, uma associação e um sindicato.

Na ação é pedido que todos sejam condenados a ressarcir os cofres públicos pelos estragos e pagamento de indenização por danos morais coletivo por ataque à democracia. O governo estima o prejuízo em R$ 26,2 milhões.