Ações contra Lula e Alckmin são julgadas pelo TSE nesta terça

Duas ações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), começam a ser julgadas nesta terça-feira (17) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles são acusados de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e propaganda eleitoral irregular durante as eleições de 2022.

VEJA MAIS:

Os autores das ações - ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a coligação "Pelo Bem do Brasil", formada pelos partidos Republicanos, PP e PL - apontam que o Google favorecia em sua busca conteúdos patrocinados favoráveis a Lula ao pesquisar palavras-chave como "Lula condenação", "Lula Triplex" e "Lula corrupção PT". Segundo a coligação, os conteúdos citavam uma suposta perseguição da qual o então candidato à Presidência teria sido alvo.

Ainda de acordo com a ação, os candidatos praticavam abuso do poder econômico e dos meios de comunicação, promovendo “notícias fraudulentas” para “omitir informações do eleitorado”.

Bolsonaro e a coligação “Pelo Bem do Brasil” apresentaram também outra ação sobre suposta prática de uso indevido dos meios de comunicação, que acusa Lula de difundir propaganda eleitoral irregular com um suposto apoio da mídia, com o objetivo de pedir votos e atingir os eleitores de forma massiva.

Julgamento

Marcado para esta terça-feira (17), o julgamento das ações contra Lula e Alckmin pode ser analisado pela Corte somente na quinta-feira (19). Além das duas ações, o TSE também julga outras três contra o ex-presidente Bolsonaro.

O Tribunal está com um julgamento em curso sobre o ex-chefe do Executivo por suposto abuso de poder político. Embora a análise do caso tenha se iniciado em 10 de outubro, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento, que será retomado hoje.