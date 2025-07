‘Absurdo total’, ‘sextou’: veja a reação de políticos do Pará à operação da PF contra Bolsonaro

A operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro (PL) movimentou o cenário político na manhã desta sexta-feira (18/7), com reações de apoiadores e opositores do ex-presidente. No Pará, deputados usaram as redes sociais para manifestar apoio ou críticas à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que além de autorizar busca e apreensão em endereços ligados a Bolsonaro, determinou uma série de medidas restritivas contra o ex-presidente, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

“SEXTOU COM PF NA CASA DO BOLSONARO”, escreveu a deputada estadual Lívia Duarte (PSOL). “Ele já está de tornozeleira eletrônica, proibido de postar nas redes e não pode nem chegar perto de diplomata. Tic-tac, tic-tac, tic-tac… #SemAnistia”, acrescentou a parlamentar.

Outra deputada estadual contrária a Bolsonaro, Maria do Carmo, do PT, compartilhou um antigo vídeo, gravado em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados em 2022 e que virou meme, em que a ex-deputada Joice Hallssemann, que já foi aliada de Bolsonaro, ironiza sobre uma possível operação da Polícia Federal. “Toc, toc, toc, três batidinhas na porta, e quem está do outro lado pergunta: quem é? E a resposta é: é a Polícia Federal”, diz Hallssemann no vídeo compartilhado pela parlamentar paraense.

Já os apoiadores do ex-presidente condenaram a ação da PF. “Absurdo total! Uso de tornozeleira eletrônica e proibição de usar as redes sociais. Presidente @jairmessiasbolsonaro é alvo de buscas da PF. Mais um mandado de busca e apreensão do Moraes contra Bolsonaro. Até onde vai toda essa perseguição?”, escreveu o deputado federal Delegado Caveira (PL).

Caveira também compartilhou um vídeo com trecho da entrevista em que o presidente fala em “suprema humilhação”, após colocar tornozeleira eletrônica. “Força, presidente Bolsonaro!”, desejou Caveira.

Um dos políticos paraenses mais próximos do ex-presidente, o deputado federal Éder Mauro (PL) publicou em suas redes sociais uma montagem com a foto de Bolsonaro e um verso do hino nacional: “Verás que um filho teu não foge à luta”. A mesma imagem foi compartilhada pelo filho de Éder Mauro, o deputado estadual Rogério Barra, também o PL. “Seguimos juntos, Capitão!”, escreveu Barra.

Outro aliado que defendeu Bolsonaro foi o deputado federal Joaquim Passarinho. "Quarta busca e apreensão. Tornozeleira eletrônica. Proibição de usar redes sociais. É isso que virou o Brasil: perseguem quem pensa diferente e calam a oposição no grito", escreveu.