A desembargadora Diracy Nunes Alves recebeu homenagens em sessão do TJPA, antes da aposentadoria

O Pleno do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) desta quarta-feira, 15, foi marcado pela última participação da desembargadora Diracy Nunes Alves na sessão, que se aposentou após 43 anos de exercício na Magistratura. A magistrada recebeu uma placa de homenagem e um buquê de flores como símbolos de gratidão, após a exibição de um vídeo com um resumo da sua trajetória.

A presidente do TJPA, desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, em seu pronunciamento, destacou a serenidade, exatidão e competência da magistrada. “A desembargadora acreditou, honrou e inseriu no Poder Judiciário todos os resultados de seus estudos e pesquisas, além de experiência e sabedoria”. A presidente lembrou a atuação da magistrada nas Corregedorias e quando esteve à frente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid). “A senhora foi testemunha ocular da condição feminina não só no Judiciário, mas em todos os setores da sociedade”, pontuou.

O desembargador Rômulo Ferreira Nunes, decano da Corte de Justiça, ressaltou que teve muita afinidade com a desembargadora durante o período da magistratura. “Eu quero desejar que no tempo que ela vá se afastar, fique mais próxima da sua família e que ela não esqueça da gente neste Tribunal. As portas estarão sempre abertas”. A fala do desembargador foi seguida de manifestações de todos os membros da Corte.

Manifestando-se em nome do Ministério Público do Estado do Pará, o procurador-geral de Justiça, César Mattar Jr., desejou que a nova fase de vida da desembargadora fosse plena de êxito e de sucesso.

Em seu discurso, a desembargadora Diracy Nunes Alves, expressou sua gratidão aos colegas e a honra por ter servido ao Estado. “Espero ter correspondido com empenho e trabalho. Trago a certeza em meu coração que guardei a cada dia a honra, a honestidade, a dignidade, que foram aprimorados com o tempo nos anos de Magistratura”. A magistrada agradeceu a Deus pela oportunidade de estar aqui, sentindo a emoção da despedida e que se despedia com sentimento de dever cumprido. “Como julgadora sempre busquei o caminho da Justiça atenta à jurisprudência”. Ela agradeceu aos colegas pelos anos de apoio. “Aos meus pares nesta Corte minha eterna gratidão e reconhecimento. Pelas lições de Direito que tanto contribuíram para meu crescimento pessoal e aprimoramento como julgadora. Sentirei saudade da convivência sadia”.

A desembargadora Diracy Nunes Alves concluiu a graduação em Direito em 1978, na Universidade Federal do Pará (UFPA). Em 2000, respondeu pela direção do Fórum Cível de Belém. Nos anos de 2007 a 2008, atuou como juíza convocada ao 2º Grau nas Câmaras Cíveis Reunidas e 1ª Câmara Cível Isolada. Em 9 de março de 2009, ascendeu ao desembargo pelo critério de antiguidade, integrando a 5ª Câmara Cível Isolada.