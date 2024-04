1º de Maio terá ato político-cultural das centrais sindicais em Belém

Em celebração ao Dia Mundial do Trabalho, nesta quarta-feira (01/5), sete centrais sindicais farão um ato político-cultural na Praça da República, em Belém, a partir das 9h. A concentração será ao lado do Teatro Waldemar Henrique, e a manifestação terá participação da banda da Guarda Municipal de Belém e do Arraial do Pavulagem, entre outras atrações locais. Serviços de cidadania também serão ofertados pela Prefeitura de Belém à população.

O tema do evento este ano será “Por um Brasil mais justo”, que pretende dar destaque a seis bandeiras de lutas: emprego decente, correção da tabela do Imposto de Renda, redução dos juros, valorização do serviço e dos servidores públicos, equidade salarial e aposentadoria digna. “A remuneração da classe trabalhadora ainda é muito baixa. Nós precisamos elevar o poder de compra, lutar pela valorização real dos salários, garantir mais direitos para os trabalhadores e trabalhadoras. Por isso, a nossa pauta perpassa pela implementação de algumas bandeiras”, explica Cleber Rezende, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) no Pará.

As atividades das centrais sindicais pelo 1º de Maio ocorrerão em todo o país. “Vamos apresentar as pautas dos trabalhadores e promover um ato político-cultural com shows de artistas locais, entre eles o Arraial do Pavulagem. O trabalhador de Belém pode ir com a sua família e aproveitar para ter um momento de lazer”, convida Cleber Rezende.

Os organizadores estimam que 3 mil pessoas participem do ato, que tem término previsto para as 14h. Participam da organização do evento: Força Sindical, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), Central Única dos Trabalhadores (CUT), União Geral dos Trabalhadores (UGT), Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), Intersindical e Pública.