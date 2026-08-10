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Polícia

Trio encapuzado mantém 15 pessoas da mesma família reféns e foge com carros e galinhas em Marabá

O patriarca da família foi agredidO por um dos suspeitos com coronhadas na cabeça

O Liberal
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O 27º e o 10º Batalhão de Polícia Militar realizam diligências para localizar os suspeitos envolvidos no atentado contra o militar. (Arquivo pessoal / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Quinze pessoas da mesma família foram mantidas reféns por quatro horas durante um assalto que começou na noite de sábado (8/8) e durou até a madrugada de domingo (9/8). O caso foi registrado em uma fazenda na zona rural de Marabá. Pelo menos três homens encapuzados participaram do crime.

Conforme o portal Correio de Carajás, o trio surpreendeu a família, que estava reunida na propriedade, por volta das 21h15. Os suspeitos fugiram levando dois veículos, um Fiat Toro e um Toyota Hilux, além de celulares, eletrônicos, dinheiro e até galinhas.

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As vítimas, dez adultos e cinco crianças, foram obrigadas a permanecer ajoelhadas e com a cabeça baixa, enquanto os criminosos faziam ameaças, segundo o Correio. O patriarca da família foi agredido por um dos suspeitos com coronhadas na cabeça.

O trio ainda levou alimentos que estavam armazenados na despensa e na geladeira, além de mochilas e cartões de crédito. De acordo com o relato das vítimas à polícia, os veículos da família foram utilizados para transportar os objetos roubados.

Por enquanto, ninguém foi preso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

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