Trio encapuzado mantém 15 pessoas da mesma família reféns e foge com carros e galinhas em Marabá
O patriarca da família foi agredidO por um dos suspeitos com coronhadas na cabeça
Quinze pessoas da mesma família foram mantidas reféns por quatro horas durante um assalto que começou na noite de sábado (8/8) e durou até a madrugada de domingo (9/8). O caso foi registrado em uma fazenda na zona rural de Marabá. Pelo menos três homens encapuzados participaram do crime.
Conforme o portal Correio de Carajás, o trio surpreendeu a família, que estava reunida na propriedade, por volta das 21h15. Os suspeitos fugiram levando dois veículos, um Fiat Toro e um Toyota Hilux, além de celulares, eletrônicos, dinheiro e até galinhas.
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As vítimas, dez adultos e cinco crianças, foram obrigadas a permanecer ajoelhadas e com a cabeça baixa, enquanto os criminosos faziam ameaças, segundo o Correio. O patriarca da família foi agredido por um dos suspeitos com coronhadas na cabeça.
O trio ainda levou alimentos que estavam armazenados na despensa e na geladeira, além de mochilas e cartões de crédito. De acordo com o relato das vítimas à polícia, os veículos da família foram utilizados para transportar os objetos roubados.
Por enquanto, ninguém foi preso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.
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