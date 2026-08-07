Casal é assaltado enquanto esperava carro de aplicativo no bairro do Umarizal, no centro de Belém

Dupla de assaltantes roubou à mão armada um casal na tarde desta sexta-feira (07), no centro de Belém. O assalto ocorreu quando o casal estava entrando em um carro por aplicativo na travessa Almirante Wandenkolk, entre as ruas Antônio Barreto e Domingos Marreiros, no bairro do Umarizal. As vítimas, que estavam prontas para ir ao Aeroporto de Belém, tiveram roubados mochila, carteiras, relógio, celulares, joias e documentos pessoais.

O casal, que ficou muito abalado, registrou o assalto na delegacia do Aeroporto de Belém. Imagens das câmeras de segurança mostram o casal, às 16h, aguardando o carro com as malas, em frente ao prédio onde residem. Apenas dois minutos foram suficientes para os bandidos realizarem o assalto. A dupla chegou separada em duas motos.

Enquanto o casal esperava na calçada a chegada do carro de aplicativo, os assaltantes passam e poucos segundos depois retornam na contramão do fluxo de trânsito. Quando o carro estaciona para o embarque dos passageiros, os criminosos mostram as armas e anunciam o assalto. Os criminosos pegam os pertences das vítimas. Poucos segundos depois, a dupla de assaltantes sobe nas motocicletas e seguem em direções opostas.

Casal é assaltado no Umarizal Ação dos criminosos foi muito rápida e à luz do dia no centro de Belém, nesta sexta-feira (07). Ação dos criminosos foi muito rápida e à luz do dia no centro de Belém, nesta sexta-feira (07). Ação dos criminosos foi muito rápida e à luz do dia no centro de Belém, nesta sexta-feira (07). Ação dos criminosos foi muito rápida e à luz do dia no centro de Belém, nesta sexta-feira (07).

A família pediu para não ser identificada. De acordo com a filha do casal, que mora no Rio de Janeiro, eles viajaram para comemorar o Dia dos Pais juntos em família. "Meu pai estava com tudo dentro de uma mochila, pois só viaja com ela, sempre. Mas estavam todas as coisas dele lá dentro: roupas, carteira, celular, kindle, levaram as alianças deles, um cordão de ouro, que ele usa com uns pingentes, que tem um valor simbólico muito importante", contou a filha das vítimas. Também estavam na mochila os documentos pessoais do homem.

A filha contou ainda que os bandidos estavam armados e muito nervosos. Felizmente, ninguém se feriu. "O que mais nos choca é o horário. Essa rua e esse perímetro são sempre muito movimentados, então não esperamos que algo aconteça às 16h, no meio da movimentação do dia. A noite, a gente já se policia para entrar e sair rápido do prédio, mas realmente, não há horário para tais acontecimentos", avaliou a filha.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e com a Polícia Civil sobre o caso e aguarda posicionamento dos órgãos de segurança. O espaço segue aberto.