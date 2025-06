Três suspeitos de furto, tráfico de drogas e posse de arma de fogo são detidos em Redenção

Três homens suspeitos de envolvimento em um caso de furto a uma oficina, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foram detidos pela Polícia Militar no município de Redenção, no sudeste do Pará. A ação policial ocorreu na tarde de segunda-feira (9), no bairro Jardim Ariane, durante apurações sobre a subtração de objetos do estabelecimento. Os itens furtados, entorpecentes e um revólver foram apreendidos.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início após os agentes receberem imagens do furto ocorrido na oficina. Com base nas características do suspeito, iniciaram as buscas e abordaram um dos envolvidos. Ao ser questionado, o homem teria confessado o furto e relatado que trocou o material subtraído como forma de pagamento de uma dívida no valor de R$ 600. Ele também afirmou que o crime foi encomendado por um suspeito de tráfico e que, além da quitação da dívida, recebeu 100 g de crack para consumo.

Os agentes foram informados de que, na casa do suposto traficante, havia uma arma de fogo e os objetos furtados. Ao se deslocarem até o endereço, realizaram uma operação para cercar o local. Segundo os policiais, o suspeito percebeu a presença da equipe e tentou fugir do imóvel, arremessando uma pistola calibre 9 milímetros para dentro de um carro, juntamente com uma bolsa contendo entorpecentes do tipo maconha. Os agentes entraram no imóvel e localizaram os objetos subtraídos da oficina, além de mais drogas.

Como ainda faltavam itens a serem recuperados, os policiais voltaram a questionar os suspeitos, que apontaram um terceiro envolvido, em posse de mais materiais furtados. No local indicado, os agentes encontraram um homem que teria comprado os equipamentos da metalúrgica. Também foram localizadas peças para fabricação de armas caseiras, munições, a quantia de R$1.800, duas espingardas e uma pistola de pressão.

Diante dos fatos, os três suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de polícia. A vítima do furto à oficina compareceu à unidade policial para reaver os materiais subtraídos.