O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Totem da mulher auxilia vítimas de violência a denunciarem seus agressores

Por meio de ferramenta, criada pelo Governo do Estado, é possível registrar ocorrências, solicitar atendimento e medidas protetivas, além de quebrar o ciclo de violência

Agência Pará

Investimento em ferramentas para auxiliar nas denúncias de violência contra mulher é uma das iniciativas do governo do estado para auxiliar as mulheres vítimas de violência doméstica a romperem com o ciclo de abusos, as quais são expostas, muitas vezes, de forma silenciosa e diária em suas rotinas. Uma das formas encontradas pelo estado, por meio da segurança pública, foi a criação de um equipamento  totalmente dedicado ao atendimento à mulher. 

O totem da mulher é o primeiro do país a oferecer um atendimento exclusivo às mulheres  do Pará quando o assunto é crimes e violência sofrida por elas. Por meio do equipamento, ligado diretamente à Delegacia de Atendimento à Mulher Virtual (Deam Virtual), é possível fazer o registro de ocorrências relacionadas a violência doméstica, receber atendimento e orientações quanto aos procedimentos necessários nesse tipo de situação, além de solicitação de medidas protetivas. Tudo para aproximar e encorajar essas mulheres a denunciarem seus agressores, como explica o secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado. 

“Esse  é mais um serviço em que a mulher vítima de violência doméstica pode acessar a Delegacia Virtual da Mulher de forma remota, de duas formas: Primeiro, através desse totem, onde a mulher pode chegar em pontos de atendimento específicos, a exemplo das Usinas da Paz, e do Hospital da Mulher, que hoje já contam com esse equipamento à disposição delas. Através dele elas terão a possibilidade de solicitar um atendimento, seja via telefone ou via o preenchimento da sua ocorrência, e inclusive solicitar uma medida protetiva final sem precisar ir à uma delegacia. Entendemos que precisamos estar cada vez mais próximos dessas mulheres, para oferecer auxílio e acolhimento , ajudando a encorajá-las a romper com o ciclo de abusos e violências que muitas das vezes estão expostas na sua vida doméstica e que em alguns caso, quando vem a tona, já não temos mais o que fazer”, falou o titular da Segup. 

Autoatendimento 

O totem possui ferramentas de ajuda, como em caso de registro de ocorrência com um link direto à Delegacia Virtual de Atendimento à Mulher, assim como com um chatbot, onde a vítima pode entrar em contato com o atendente virtual para esclarecimentos, dúvidas e até mesmo atendimento, e ainda uma central telefônica onde ela possa falar diretamente com a atendente do novo canal 197, direcionamento às mulheres, com objetivo de direcioná-la às delegacias especializadas no atendimento a mulheres vítimas de violência, e ainda, encaminhar para medidas protetivas e orientações de como proceder diante de uma situação de violência. 

Hoje o estado dispõe de três totens da mulher instalados, um nas Usinas da Paz da Terra-Firme e Icuí, em Belém e outro na Usina da Paz de Castanhal. O primeiro foi instalado no Hospital da Mulher. Até o final de 2025, a previsão é de que 11 novos totens estejam distribuídos em pontos estratégicos totalizando 15 equipamentos no estado. 

Canais de denúncia 

Desde 2019, a Segup prioriza o acesso de mulheres vítimas de violência aos canais de denúncia. O Disque Denúncia, canal do 181, foi ampliado e atende a todo o território estadual. Ele conta também com a Inteligência Artificial Rápida e Anônima, a Iara que recebe as denúncias via whatsapp, por onde podem ser encaminhadas fotos, vídeos, e a localização em tempo real. A atendente virtual atende pelo número (91) 98115-9181. O sigilo é garantido. 

O estado dispõe ainda de Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, além da Deam Virtual, e do programa Pró-Mulher Pará que é acionado por meio do canal 190, do Centro Integrado de Operações da Segup, o Ciop.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Polícia
