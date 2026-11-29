Suspeito morre após ser baleado pela PM em Ipixuna do Pará

Segundo a Polícia Civil, suspeito estava em uma motocicleta com outros dois homens e teria apontado uma arma em direção aos policiais durante a fuga

A Polícia Civil informou que um homem morreu durante "confronto" com a Polícia Militar, neste sábado (28), na cidade de Ipixuna do Pará, no nordeste do Pará ( Foto: Foto: Fábio Costa | O Liberal (Imagem ilustrativa) )

A Polícia Civil informou que um homem morreu durante "confronto" com a Polícia Militar, neste sábado (28), na cidade de Ipixuna do Pará, no nordeste do Pará. A PC acrescentou que, segundo as informações preliminares, a guarnição foi avisada que três homens estariam transitando em uma motocicleta portando arma de fogo.

Os policiais militares iniciaram um patrulhamento ostensivo e avistaram os três homens que, ao perceberem a aproximação da viatura policial, ainda conforme informou a Polícia Civil, empreenderam fuga em alta velocidade. Ainda segundo a PC, um dos suspeitos levou a mão à cintura, sacou um objeto com características de arma de fogo e apontou-o em direção à guarnição. “Momento em que foi efetuado um disparo através da janela da viatura em direção ao indivíduo, que caiu ao solo”, acrescentou a nota da Polícia Civil.

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