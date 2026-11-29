A Polícia Civil informou que um homem morreu durante "confronto" com a Polícia Militar, neste sábado (28), na cidade de Ipixuna do Pará, no nordeste do Pará. A PC acrescentou que, segundo as informações preliminares, a guarnição foi avisada que três homens estariam transitando em uma motocicleta portando arma de fogo.
Os policiais militares iniciaram um patrulhamento ostensivo e avistaram os três homens que, ao perceberem a aproximação da viatura policial, ainda conforme informou a Polícia Civil, empreenderam fuga em alta velocidade. Ainda segundo a PC, um dos suspeitos levou a mão à cintura, sacou um objeto com características de arma de fogo e apontou-o em direção à guarnição. “Momento em que foi efetuado um disparo através da janela da viatura em direção ao indivíduo, que caiu ao solo”, acrescentou a nota da Polícia Civil.
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Uma arma de fogo foi apreendida em posse do suspeito, que chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital em decorrência do ferimento. A Polícia Científica também foi acionada para a realização das perícias pertinentes. O fato foi registrado na Delegacia de Ipixuna do Pará. A Redação Integrada também entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda retorno.