Homem morre após levar soco durante briga em bar de Ipixuna do Pará

Um homem identificado como Ronieri da Silva Melo morreu após ser agredido com um soco durante uma briga em um bar de Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. O caso foi comunicado à Polícia Civil na quarta-feira (25), depois que a vítima deu entrada sem vida no Hospital Municipal.

De acordo com informações repassadas à Polícia Civil, o filho de Ronieri relatou que o pai havia se envolvido em uma discussão em um estabelecimento comercial. Testemunhas contaram que, durante a confusão, ele recebeu um soco e caiu desacordado no chão.

Após a agressão, o filho socorreu o pai e o levou ao hospital do município, acreditando que ele ainda estivesse vivo. No entanto, Ronieri já chegou à unidade de saúde sem sinais vitais.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ipixuna do Pará, iniciou diligências para localizar o suspeito da agressão, conhecido na área pelo apelido de “Alex da 21”, e esclarecer as circunstâncias da morte.

No entanto, um dos pontos a serem esclarecidos é o local exato onde ocorreu a agressão. As informações iniciais indicam que a confusão teria acontecido em uma área próxima à divisa entre Ipixuna do Pará e Garrafão do Norte. No entanto, há divergências entre moradores sobre onde o fato foi registrado.