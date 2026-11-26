Um homem identificado como Ronieri da Silva Melo morreu após ser agredido com um soco durante uma briga em um bar de Ipixuna do Pará, no nordeste do estado. O caso foi comunicado à Polícia Civil na quarta-feira (25), depois que a vítima deu entrada sem vida no Hospital Municipal.
De acordo com informações repassadas à Polícia Civil, o filho de Ronieri relatou que o pai havia se envolvido em uma discussão em um estabelecimento comercial. Testemunhas contaram que, durante a confusão, ele recebeu um soco e caiu desacordado no chão.
Após a agressão, o filho socorreu o pai e o levou ao hospital do município, acreditando que ele ainda estivesse vivo. No entanto, Ronieri já chegou à unidade de saúde sem sinais vitais.
A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ipixuna do Pará, iniciou diligências para localizar o suspeito da agressão, conhecido na área pelo apelido de “Alex da 21”, e esclarecer as circunstâncias da morte.
No entanto, um dos pontos a serem esclarecidos é o local exato onde ocorreu a agressão. As informações iniciais indicam que a confusão teria acontecido em uma área próxima à divisa entre Ipixuna do Pará e Garrafão do Norte. No entanto, há divergências entre moradores sobre onde o fato foi registrado.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.