Suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma é preso em Santarém

Um homem identificado como “Edi” foi preso sob suspeita de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Santarém, oeste do Pará. Ele foi detido na tarde de sexta-feira (7) pela Polícia Militar no ramal Terra Amarela, comunidade Jacamim, após denúncia anônima de moradores.

De acordo com as informações iniciais, o suspeito estaria comercializando entorpecentes há cerca de um ano em uma residência próxima a uma escola na rodovia PA-370. Os policiais foram ao local verificar a situação e confirmaram a denúncia. Conforme o portal O Impacto Santarém, a equipe abordou um usuário, que relatou ser “cliente” de Edi.

Com a chegada da equipe policial, o suspeito tentou escapar pulando uma janela. No entanto, foi contido pelos policiais. Durante a ação, o suspeito resistiu à prisão e tentou alcançar uma arma. Assim, um dos agentes efetuou disparo de bala de borracha, atingindo a perna do suspeito, que foi preso.

Durante a revista ao suspeito, os militares encontraram drogas, além de 24 comprimidos de substância semelhante à cafeína, uma balança de precisão e dois celulares. No local também foi apreendida uma motocicleta Honda Titan. Durante o interrogatório, o preso confessou que havia uma arma de fogo na casa do pai, nas proximidades. O próprio suspeito indicou o local onde o armamento estava enterrado. Os policiais apreenderam o revólver calibre 38, cinco munições intactas e três caixas de munição calibre 9mm, totalizando 132 projéteis.