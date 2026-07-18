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Suspeito de estupro de vulnerável com mandado em aberto é localizado e preso em Santarém

Mandado de prisão preventiva foi expedido pela Comarca de Jaguariúna (SP)

O Liberal

18 de julho de 2026 às 09:21

Foto ilustrativa

Foto ilustrativa ( Foto: Foto: Divulgação | Polícia Civil )

Um homem com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na última sexta-feira (17), no Centro Comercial de Santarém, no oeste do Pará. A prisão foi realizada por policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), após uma ação integrada entre órgãos de inteligência das forças de segurança.

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Segundo a PM,  o suspeito foi identificado como Luís Ferreira dos Santos. A localização dele ocorreu a partir do compartilhamento de informações e do cruzamento de dados entre o Núcleo Reservado de Inteligência (NRI) do 3º BPM, o Grupo de Capturas da Polícia Federal (GCAP-PF) e a Agência de Inteligência do Comando de Policiamento Regional I (AII-CPR-I).

Durante a operação, os agentes realizaram consultas aos sistemas de segurança pública e ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), onde foi confirmada a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Jaguariúna, no estado de São Paulo, pelo crime. 

Luís Ferreira foi abordado, informado sobre a ordem judicial e afirmou não ter conhecimento do mandado de prisão. 

Em nota, a Polícia Civil do Pará (PC-PA), informou que o preso foi apresentado na Seccional Urbana de Santarém, passou pelos procedimentos legais cabíveis.

"Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde está à disposição do Poder Judiciário", acrescentou. 

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