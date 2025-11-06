Suspeito de envolvimento na morte de policial militar em Benevides é preso em Santa Izabel

A Polícia Civil do Pará prendeu, na tarde da última quarta-feira (5), o terceiro acusado de envolvimento no latrocínio que vitimou o cabo da Polícia Militar Marcos Fernando dos Santos Lira. A ação foi realizada pela Seccional de Santa Izabel do Pará, com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e é apontado como um dos participantes do crime ocorrido em julho de 2019, no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi conduzido à Seccional de Santa Izabel, onde passou pelos procedimentos cabíveis antes de ser encaminhado ao sistema prisional.

O caso ocorreu no dia 9 de julho de 2019, quando o cabo Marcos Lira, de 42 anos, foi assassinado durante um assalto na Estrada do Maratá, bairro Camutama, em Benevides. O policial, que integrava a 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (14ª CIPM), de Tomé-Açu, trafegava de motocicleta com a esposa quando foi surpreendido por três homens que saíram de um matagal.

Durante a ação criminosa, a vítima entrou em luta corporal com os suspeitos e foi ferida no braço com um golpe de terçado. Os assaltantes roubaram a arma do policial e efetuaram disparos, atingindo-o fatalmente. A esposa dele não foi ferida. Na época, outros dois envolvidos morreram em confronto com a polícia.