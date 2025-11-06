Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de envolvimento na morte de policial militar em Benevides é preso em Santa Izabel

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi conduzido à Seccional de Santa Izabel, onde passou pelos procedimentos cabíveis antes de ser encaminhado ao sistema prisional

O Liberal
fonte

O caso ocorreu no dia 9 de julho de 2019, quando o cabo Marcos Lira, de 42 anos (foto acima), foi assassinado durante um assalto na Estrada do Maratá, bairro Camutama, em Benevides. (Reprodução)

A Polícia Civil do Pará prendeu, na tarde da última quarta-feira (5), o terceiro acusado de envolvimento no latrocínio que vitimou o cabo da Polícia Militar Marcos Fernando dos Santos Lira. A ação foi realizada pela Seccional de Santa Izabel do Pará, com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal.

De acordo com a Polícia Civil, o homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e é apontado como um dos participantes do crime ocorrido em julho de 2019, no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi conduzido à Seccional de Santa Izabel, onde passou pelos procedimentos cabíveis antes de ser encaminhado ao sistema prisional.

O caso ocorreu no dia 9 de julho de 2019, quando o cabo Marcos Lira, de 42 anos, foi assassinado durante um assalto na Estrada do Maratá, bairro Camutama, em Benevides. O policial, que integrava a 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (14ª CIPM), de Tomé-Açu, trafegava de motocicleta com a esposa quando foi surpreendido por três homens que saíram de um matagal.

Durante a ação criminosa, a vítima entrou em luta corporal com os suspeitos e foi ferida no braço com um golpe de terçado. Os assaltantes roubaram a arma do policial e efetuaram disparos, atingindo-o fatalmente. A esposa dele não foi ferida. Na época, outros dois envolvidos morreram em confronto com a polícia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Suspeito de envolvimento na morte de policial militar em Benevides é preso em Santa Izabel
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

tristeza

Pais são presos suspeitos de matar bebê de 11 meses em Ananindeua

Segundo informações repassadas pelo tenente Paraense, da Polícia Militar, a ocorrência começou na manhã desta quinta-feira (6), quando o casal levou o filho até a UPA do Aurá

06.11.25 23h07

POLÍCIA

Suspeito de envolvimento na morte de policial militar em Benevides é preso em Santa Izabel

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi conduzido à Seccional de Santa Izabel, onde passou pelos procedimentos cabíveis antes de ser encaminhado ao sistema prisional

06.11.25 22h31

POLÍCIA

Homem com antecedentes criminais é morto a tiros no sudeste paraense; suspeito segue foragido

A motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil, que também tenta identificar e localizar o suspeito

06.11.25 21h16

INVESTIGAÇÃO

‘Barão do Pó’, apontado como gerente do PCC, é preso em Parauapebas com 15 quilos de cocaína

As investigações indicaram que o entorpecente era enviado de Guarulhos (SP) para Parauapebas por meio de encomendas via Sedex

06.11.25 20h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

tristeza

Pais são presos suspeitos de matar bebê de 11 meses em Ananindeua

Segundo informações repassadas pelo tenente Paraense, da Polícia Militar, a ocorrência começou na manhã desta quinta-feira (6), quando o casal levou o filho até a UPA do Aurá

06.11.25 23h07

HOMICÍDIO QUALIFICADO

Médica é presa em Parauapebas após polícia achar indícios dela ser mandante na morte de trabalhador

A profissional da saúde foi capturada preventivamente nesta terça-feira (4). O crime em questão ocorreu no dia 27 de novembro de 2021. A vítima foi morta a tiros enquanto aguardava o ônibus

04.07.23 18h05

Polícia

Incêndio de grandes proporções destrói casas em Icoaraci

Diversas famílias perderam todos os seus pertences

07.11.25 0h12

INVESTIGAÇÃO

‘Barão do Pó’, apontado como gerente do PCC, é preso em Parauapebas com 15 quilos de cocaína

As investigações indicaram que o entorpecente era enviado de Guarulhos (SP) para Parauapebas por meio de encomendas via Sedex

06.11.25 20h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda