Suspeito de aplicar golpe do ‘chupa-cabra’ em caixas eletrônicos é preso em Outeiro

Um homem investigado por aplicar o golpe do ‘chupa-cabra’ para furtar dinheiro em caixas eletrônicos foi preso pela Polícia Civil em Outeiro, distrito de Belém. A ação policial ocorreu na manhã desta terça-feira (23) em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva expedidos contra o suspeito. Durante a ação, foram encontrados aparelhos celulares e cartões bancários, vinculados às práticas ilícitas sob investigação.

A ação ocorreu por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur), vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE). O suspeito, considerado foragido da Justiça, foi localizado no distrito de Outeiro após ações de busca deflagradas a partir de denúncias anônimas. As investigações contra o suspeito tiveram início em junho, quando uma turista foi furtada em Belém, após mais um golpe atribuído à autoria do suspeito.

O delegado Guilherme Gonçalves, titular da DPTur, detalhou que o investigado é reincidente na prática de furtos mediante fraude, conhecido pela aplicação do golpe do “chupa-cabra” em caixas eletrônicos, modalidade criminosa que já resultou em prisões em diversos estados do país por várias Polícias Civis. “Seus alvos incluem tanto turistas quanto residentes em Belém, e os golpes por ele aplicados já somam prejuízos próximos a um milhão de reais”, explicou o delegado.

A operação para a prisão do homem contou com o apoio integrado do Serviço de Polícia Interestadual (POLINTER), da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF) e da Delegacia de Proteção ao Torcedor e Grandes Eventos (DPTGE). Além disso, o Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Diretoria de Identificação "Enéas Martins" (DIDEM) garantiram a efetividade da ação e a prisão do alvo, que já está à disposição da Justiça.