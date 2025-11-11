Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de agredir a própria mãe é preso após tentar escapar pelo telhado em Salvaterra

O homem foi detido após um morador denunciar o caso de violência doméstica

O Liberal
fonte

Foto ilustrativa. (Imagem: Canva)

Um homem suspeito de agredir a própria mãe e a companheira foi preso pela Polícia Militar no município de Salvaterra, no Marajó. O caso foi registrado no sábado (8), após o investigado tentar escapar da autuação subindo no telhado do imóvel, no bairro Marabá.

Segundo as informações iniciais, a equipe policial foi acionada após moradores denunciarem o caso de violência doméstica envolvendo o suspeito, a mãe e a companheira do investigado. Ao se deslocarem ao endereço, os militares encontraram a companheira do suspeito, que relatou ter sido agredida com socos, empurrões e tentativas de estrangulamento.

Quando os agentes tentaram efetuar a prisão, o homem teria reagido e tentado escapar subindo pelo telhado do imóvel. O local já estava cercado, e o suspeito passou a exigir a presença de uma equipe da Polícia Civil para se entregar.

O comandante da guarnição entrou em contato com o delegado de plantão, que enviou apoio à ocorrência. Com a chegada dos agentes civis, o suspeito desceu do telhado e se rendeu sem nenhuma outra resistência. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra, junto com as vítimas, para a realização dos procedimentos legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que o suspeito foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Salvaterra. "As circunstâncias do caso são investigadas sob sigilo", comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

violência doméstica

polícia militar do pará
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

FORAGIDA

Imagem de suspeita de pagar R$ 20 mil para matar mulher em frente ao filho é divulgada

Gabrielle, atual namorada do ex-companheiro da vítima e teria pelo assassinato

11.11.25 21h17

POLÍCIA

Duas pessoas são baleadas em tentativa de homicídio em Mocajuba; suspeitos trocaram tiros com a PM

As equipes policiais realizam diligências para localizar os suspeitos, que seguem foragidos

11.11.25 19h43

PRESO

Suspeito de agredir a própria mãe é preso após tentar escapar pelo telhado em Salvaterra

O homem foi detido após um morador denunciar o caso de violência doméstica

11.11.25 14h49

POLÍCIA

Corpo de universitário desaparecido é encontrado em Santarém

A vítima saiu em seu veículo para quitar uma dívida no último domingo (9/11) e desde então estava desaparecida

11.11.25 13h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é preso ao fotografar partes íntimas de mulheres na porta de banheiro em Belém

Entre as vítimas havia uma adolescente de 17 anos de idade

10.11.25 16h28

POLÍCIA

Bebê é abandonada dentro de balde em Ananindeua; mãe é localizada e presa em flagrante

A suspeita admitiu ser a mãe da recém-nascida e disse ainda que fez o parto sozinha em casa

10.11.25 21h54

POLÍCIA

Filho mata o pai e é morto pelo irmão no Marajó

Familiares disseram que o suspeito apresentava problemas mentais e já havia demonstrado comportamento agressivo, afirmando em outras ocasiões que poderia atacar os parentes

11.11.25 12h15

VIOLÊNCIA

Policial militar é baleado dentro de estabelecimento comercial no Guamá, em Belém

Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar. Os suspeitos do crime conseguiram fugir.

10.11.25 23h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda