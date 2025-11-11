Suspeito de agredir a própria mãe é preso após tentar escapar pelo telhado em Salvaterra

Um homem suspeito de agredir a própria mãe e a companheira foi preso pela Polícia Militar no município de Salvaterra, no Marajó. O caso foi registrado no sábado (8), após o investigado tentar escapar da autuação subindo no telhado do imóvel, no bairro Marabá.

Segundo as informações iniciais, a equipe policial foi acionada após moradores denunciarem o caso de violência doméstica envolvendo o suspeito, a mãe e a companheira do investigado. Ao se deslocarem ao endereço, os militares encontraram a companheira do suspeito, que relatou ter sido agredida com socos, empurrões e tentativas de estrangulamento.

Quando os agentes tentaram efetuar a prisão, o homem teria reagido e tentado escapar subindo pelo telhado do imóvel. O local já estava cercado, e o suspeito passou a exigir a presença de uma equipe da Polícia Civil para se entregar.

O comandante da guarnição entrou em contato com o delegado de plantão, que enviou apoio à ocorrência. Com a chegada dos agentes civis, o suspeito desceu do telhado e se rendeu sem nenhuma outra resistência. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra, junto com as vítimas, para a realização dos procedimentos legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que o suspeito foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia de Salvaterra. "As circunstâncias do caso são investigadas sob sigilo", comunicou.