PRF apreende 24 kg de pasta base de cocaína em Capanema

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (26), em conjunto com a Polícia Militar do Pará (PMPA), 24 kg de pasta base de cocaína, durante fiscalização no município de Capanema, no nordeste do Pará. Um homem, de identidade não revelada, foi preso pelo crime. A apreensão gerou um prejuízo estimado em R$ 2.880.000,00 para o crime organizado.

Por volta das 22h, a equipe do 11º Batalhão de Polícia Militar solicitou a presença da PRF para dar apoio em uma abordagem a um Fiat Mobi, de cor vermelha, com suspeitas de realizar o transporte de drogas.

Durante os procedimentos, o condutor afirmou que estava vindo de Salinas, também no nordeste do Estado, em direção ao município de Capanema, com fins de realizar serviço de frete. Durante a conversa, o condutor demonstrou bastante nervosismo, assim como desencontro de informações, entrando em contradição sobre os motivos de sua viagem, o que levantou ainda mais suspeitas das equipes.

Ao ser realizada busca veicular, a equipe da PRF localizou um compartimento secreto no painel do veículo, onde foram encontrados 24 tabletes de pasta base de cocaína, com 1 kg cada, aproximadamente. Ao perceber que o compartimento havia sido encontrado, o condutor do veículo empreendeu fuga do local, correndo por alguns metros até ser alcançado pelos policiais.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Capanema. Ele deverá responder pelo crime de tráfico de drogas. Além do ilícito, também foi encontrada a quantia de R$1.084,00 em espécie, sem origem declarada.