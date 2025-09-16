Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia deflagra operação contra facções criminosas em Marituba

De acordo com informações oficiais, a operação abrange diversos bairros estratégicos e inclui blitz, incursões em áreas de difícil acesso, fiscalizações de veículos, revistas e abordagens a suspeitos

O Liberal
fonte

Polícia deflagra operação contra facções criminosas em Marituba. (Reprodução)

A Polícia Militar do Pará, em conjunto com a Guarda Municipal de Marituba e tropas de elite estaduais, como o Comando de Missões Especiais (CME) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), deflagrou na manhã desta terça-feira (16) a "Operação Marituba Segura".

A ação tem como foco o enfrentamento direto às facções criminosas que atuam no município, além de reforçar a segurança pública e garantir a ordem em áreas de maior vulnerabilidade social.

VEJA MAIS

image Suspeitos de integrar facção criminosa são presos no Pará, Pernambuco e Santa Catarina
A operação ‘Provisão’ ocorreu na manhã desta quarta-feira (11) em oito cidades do Pará, duas de SC e uma de PE

image Facção é investigada por matar e jogar futebol com a cabeça de ‘inimigos’
As investigações apontam que os investigados seriam responsáveis por mais de mil assassinatos

De acordo com informações oficiais, a operação abrange diversos bairros estratégicos e inclui blitz, incursões em áreas de difícil acesso, fiscalizações de veículos, revistas e abordagens a suspeitos. O objetivo é coibir o tráfico de drogas, reduzir crimes violentos e atender às denúncias frequentes da população.

