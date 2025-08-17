Capa Jornal Amazônia
Polícia Civil investiga morte de mulher trans em Parauapebas

Vítima identificada como Gaby foi encontrada sem vida em uma casa no bairro Parque dos Carajás

Uma mulher trans, identificada como Gaby, foi encontrada morta, na noite de sábado (16), em uma residência localizada no bairro Parque dos Carajás, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará (Foto: Arquivo O Liberal (Imagem meramente ilustrativa))

Uma mulher trans, identificada como Gaby, foi encontrada morta, na noite de sábado (16), em uma residência localizada no bairro Parque dos Carajás, no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. As primeiras informações apontam que a vítima foi enforcada. O caso está sendo tratado como homicídio, mas as circunstâncias e a causa oficial da morte ainda estão em apuração pelas autoridades.

Em nota, divulgada na manhã deste domingo (17), a Polícia Civil informa que a delegacia de Homicídios de Parauapebas investiga o caso. Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações. A Polícia também diz que informações sobre o crime podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou pelo WhatsApp (91) 98115-9181, com a atendente virtual "Iara".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

