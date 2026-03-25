‘Perdi o amor da minha vida’, diz mãe de menina de 4 anos atropelada e morta em Abaetetuba

“Mamãe, eu te amo”. Essas foram uma das últimas palavras ditas pela pequena Rayla Maria, de apenas 4 anos, atropelada e morta no último domingo (22), em Abaetetuba, no nordeste paraense.

O acidente ocorreu na avenida Hildo de Carvalho, no bairro São Sebastião. O principal suspeito, Rosinaldo Cavalcante Macêdo, segue foragido e está sendo procurado pela polícia.

Em meio à dor, a mãe da criança, Regiane Matias, relembrou o último momento com a filha. “No sábado [21/3] à noite o meu amor falou pra ‘mamãe, eu te amo’. Eu respondi: ‘eu também te amo, filha’. A minha filha era tão meiga comigo”, declarou, em entrevista do jornal Alerta Abaeté.

A tragédia ocorreu no dia do aniversário de Regiane. “No dia do meu aniversário, eu perdi o amor da minha vida. Que dor!”, lamentou.

Segundo a mãe, Rayla não vivia com o pai biológico, mas havia ido passar o dia com ele no domingo, quando ocorreu o acidente.

Regiane também contou como recebeu a notícia. “Eu tava em casa, arrumando a mochila do meu filho quando me ligaram e falaram que ela sofreu um acidente. Mas eu pensei que eles tinham sofrido todos eles um acidente. Eu falei: ‘eu vou levar a minha filha do hospital’. Eu fui na moto implorando para Deus, eu falei: ‘Deus, eu passo o tempo que for com a minha no hospital. Eu cheguei naquele local e não vi mais a minha filha, mas depois me mostraram a sandalinha dela”, contou. “Ali naquele momento, eu perdi o sentido de viver. Uma dor insuportável”.

A mãe relata ainda a dificuldade de lidar com a ausência da filha no cotidiano. “Ontem eu acordei de madrugada pra embrulhar a minha filha, e ela não tava do meu lado. Eu sei que essa dor vai me acompanhar pro resto da minha vida. Nunca mais vou ver o sorriso da minha filha. Não vou ver ela me chamando de ‘mamãe’. O que vai ser de mim quando eu entrar na minha casa e não ver mais a minha filha? Eu quero justiça”, pediu Regiane Matias.