PC prende dupla suspeita de aplicar golpes financeiros a idosos e pessoas vulneráveis em Igarapé-Açu

Reginaldo da Silva e Silva e Emilson Santos Lima foram presos pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (22/9), durante a operação “Apate”. A ação teve o objetivo de reprimir crimes de estelionato praticados contra idosos e pessoas vulneráveis.

De acordo com a PC, Reginaldo é indiciado por quatro estelionatos contra idosos de 64 a 84 anos, totalizando um prejuízo estimado em mais de R$ 50 mil. Já Emilson é apontado pela polícia por aplicar um golpe contra uma pessoa vulnerável em junho deste ano. Ele, supostamente, teria efetuado contratação de empréstimo no valor de R$ 18 mil em nome de pessoa portadora de deficiência, sem o conhecimento ou autorização da vítima.

Além dos mandados de prisões expedidos pela Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu contra a dupla de suspeitos, a PC apreendeu duas motocicletas que, possivelmente, foram obtidas por meio de dinheiros adquiridos dos crimes. Também foram confiscados cartões bancários, cópias de documentos de identidade de vários idosos e cópias de histórico de empréstimos de aposentados. Os presos permanecem à disposição da Justiça.