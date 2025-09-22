Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

PC prende dupla suspeita de aplicar golpes financeiros a idosos e pessoas vulneráveis em Igarapé-Açu

Um dos suspeitos é apontado pela Polícia Civil por causar um prejuízo estimado em mais de R$ 50 mil a idosos de 64 a 84 anos

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra policiais civis com os suspeitos detidos. (Foto: Divulgação | PCPA)

Reginaldo da Silva e Silva e Emilson Santos Lima foram presos pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (22/9), durante a operação “Apate”. A ação teve o objetivo de reprimir crimes de estelionato praticados contra idosos e pessoas vulneráveis.

De acordo com a PC, Reginaldo é indiciado por quatro estelionatos contra idosos de 64 a 84 anos, totalizando um prejuízo estimado em mais de R$ 50 mil. Já Emilson é apontado pela polícia por aplicar um golpe contra uma pessoa vulnerável em junho deste ano. Ele, supostamente, teria efetuado contratação de empréstimo no valor de R$ 18 mil em nome de pessoa portadora de deficiência, sem o conhecimento ou autorização da vítima.

Além dos mandados de prisões expedidos pela Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu contra a dupla de suspeitos, a PC apreendeu duas motocicletas que, possivelmente, foram obtidas por meio de dinheiros adquiridos dos crimes. Também foram confiscados cartões bancários, cópias de documentos de identidade de vários idosos e cópias de histórico de empréstimos de aposentados. Os presos permanecem à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

pc prende dupla

golpes financeiros

idosos

pessoas vulneráveis

igarapé-açu
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

polícia

Homem morre após ser baleado em São Caetano de Odivelas

Até o momento, não há informações sobre a possível motivação do assassinato

22.09.25 23h32

POLÍCIA

Suspeito de tentativa de homicídio é localizado em bar após o crime, em Dom Eliseu

A vítima foi socorrida e levada a um hospi​tal. Após avaliação médica, foi confirmado que o homem não corre risco de morte.

22.09.25 22h50

POLÍCIA

Suspeito de assaltar farmácia e roubar celular de vítima é preso em Belém

De acordo com a Polícia Civil, as diligências continuam para localizar e prender o segundo suspeito, que também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça

22.09.25 22h00

TRAGÉDIA

Motociclista morre em grave acidente de trânsito no sudeste paraense

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e identificar possíveis responsabilidades

22.09.25 21h15

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

homicídio

Suspeito de assaltar concessionária de veículos é morto a tiros no bairro do Telégrafo

Um dos clientes da loja estava armado e disparou contra ele, que morreu no local

20.05.22 16h04

POLÍCIA

'Hétero top': preso por divulgar vídeos íntimos de mulheres se vangloriava nas redes sociais

Maurício Filho, de 25 anos, seria o responsável pela morte de uma jovem 23 anos. O acusado teria ameaçado ela com a divulgação de vídeos íntimos nas redes sociais.

09.12.22 22h58

POLÍCIA CIVIL

'Exposed': Polícia prende homem, em Belém, por ameaçar mulheres com vazamento de vídeos íntimos

O suspeito foi preso no bairro do Jurunas. O homem é reincidente e investigado por outras ameaças envolvendo a intimidade de mulheres

09.12.22 10h43

INVESTIGAÇÃO

Mulher é presa suspeita de matar o marido a facadas após briga em Tomé-Açu

O crime ocorreu na manhã de domingo (21), na comunidade da Vila Forquilha

22.09.25 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda