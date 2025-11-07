Operação do Gaeco prende quatro suspeitos de comandar ataques a policiais no Pará

Quatro pessoas foram presas por suspeita de integrar a cúpula do Comando Vermelho, responsável por ordenar, coordenar e executar ataques a agentes de segurança pública do Pará. A prisão ocorreu entre os dias 4 e 7 de novembro durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Os suspeitos são acusados de integrar uma organização criminosa armada e de envolvimento com lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações do MPPA, os suspeitos faziam parte do “Conselho Geral de Missões” do Comando Vermelho do Pará e do Rio de Janeiro.

Essa “célula” da facção era responsável por coordenar, planejar e dar suporte a ataques contra autoridades públicas em diferentes regiões do Pará.

A operação também contou com apoio do Núcleo de Inteligência da Polícia Civil. Após o cumprimento dos mandados, os presos foram encaminhados para unidades da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (Seap).