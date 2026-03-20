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Polícia

Operação contra a prática de 'gato' prende quatro pessoas em Benevides

A ação flagrou uma serraria, uma padaria, um minimercado e uma fábrica de MDF funcionando com ligações de energia irregulares

O Liberal
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A imagem em destaque mostra um policial civil próximo de uma viatura da instituição na operação. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

Quatro pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil (PCPA) na quinta-feira (19/3) suspeitas de furtarem energia elétrica – conduta conhecida popularmente como gato – em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. As prisões ocorreram em uma operação feita pela Delegacia de Combate aos Crimes contra Concessionárias de Serviços Públicos (DCCSP), em conjunto com a Equatorial Pará e a Polícia Científica (PCIPA).

A ação flagrou uma serraria, uma padaria, um minimercado e uma fábrica de MDF funcionando com ligações de energia irregulares. Segundo a Equatorial, a proprietária da panificadora, ao ser informada que seria detida por furto de energia, tentou fugir, mas foi contida pelos policiais e conduzida para a delegacia.

Na fábrica de MDF, de acordo com a perícia, a ligação de energia que matinha as máquinas funcionando estava conectada diretamente na rede de energia, desviando do relógio medidor de consumo.

Já nos quatro imóveis fiscalizados durante a operação, foram identificadas as mesmas irregularidades, conexões diretas à rede de energia. A Equatorial informou que, sem registro do consumo nos quatro locais autuados pela operação policial em Benevides, a perícia não conseguiu estimar quanto de energia foi consumido e qual o prejuízo gerado ao sistema.

Considerado crime com base no Código Penal Brasileiro, o fruto de energia provoca prejuízos ao sistema elétrico nacional e à população, além de ser uma prática perigosa, que pode provocar acidentes.

A pratica delituosa pode ser denunciada por meio dos números 181 e 190, da polícia, além dos canais oficiais da Equatorial, no 0800-091-0196, no site pa.equatorialenergia.com.br ou presencialmente em uma das agências. Também é possível fazer denúncia de casos semelhantes à Polícia Civil pelo número 181. O sigilo é garantido ao denunciante.

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