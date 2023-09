Onda de arrombamentos em igrejas assusta comunidade católica de Santarém

Em pouco mais de uma semana, cinco casos de arrombamentos em igrejas católicas já foram registrados, em Santarém, no oeste paraense. Ninguém foi preso até o momento e não há informações sobre a existência de câmeras de segurança nas proximidades das igrejas que possam ajudar a identificar os ladrões. Nesta sexta-feira (8), mais um caso foi identificado pela Arquidiocese do município. Desta vez, na Igreja de Santo Antônio, no bairro do Laguinho. Criminosos levaram dinheiro do cofre de ofertas e ainda o cofre onde fica a Imagem Peregrina. Os criminosos entraram pela porta lateral e providências já foram tomadas, de acordo com a Arquidiocese de Belém.

Na semana passada, a Igreja de Nossa Senhora das Graças, no bairro Santa Clara, sofreu dois arrombamentos, sendo o último verificado na segunda-feira (4). Um dia depois, na terça-feira (5), criminosos invadiram a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no bairro Santarenzinho, e, ainda na última quinta-feira (7), outro arrombamento foi identificado, na Igreja de São Sebastião, no bairro da Prainha.

Segundo a Arquidiocese de Santarém, em geral, os criminosos levaram recursos em dinheiro e objetos, além de ainda promovem uma bagunça nos espaços destinados às orações dos fiéis. Os paroquianos estão assustados e esperam providências por parte dos órgãos da segurança pública para coibir os crimes.

As informações que se têm até o momento são de que, na Igreja de Nossa Senhora das Graças, por exemplo, os ladrões ingressaram no templo religioso por meio do telhado, arrombaram cadeados e levaram 20 cadeiras de plástico. No local, esse foi o segundo arrombamento em menos de uma semana. A Arquidiocese de Santarém não informou quando exatamente ocorreu o primeiro caso.

Nas redes sociais, paroquianos comentam sobre o fato. “Segundo registro feito por uma funcionária da Secretaria da Igreja Nossa Senhora das Graças, o furto ocorreu provavelmente na madrugada de domingo para segunda-feira. O ladrão levou 20 cadeiras plásticas, brancas, todas identificadas com a siglas N.S.G (Nossa Senhora das Graças). Uma parte do Salão Comunitário passa por reforma e por lá o ladrão pode ter conseguido o acesso ao local onde estavam as cadeiras. Os recursos para a reforma foram adquiridos durante a Festividade da Santa, que aconteceu no mês de agosto. O pároco de N. S. das Graças é o padre Sidney Canto que lamenta o roubo e faz um apelo para a devolução das cadeiras”.

Já o arrombamento e furto na Igreja de Nossa Senhora do Rosário ocorreram na madrugada de terça-feira (5). “Terça-feira à noite, entraram aqui, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, e também só levaram o que tinha no cofre. Não mexeram em mais nada, rasgaram envelopes do dízimo que ficam no balcão. Só queriam dinheiro mesmo, porque entraram na sala dos equipamentos de som e não levaram nada. Entraram pelo telhado e depois arrombaram a porta da Sacristia”, relatou um paroquiano.

Na madrugada desta quinta-feira (7), um arrombamento foi identificado na Igreja São Sebastião. Os malfeitores não levaram nada do local, mas bagunçaram o altar do espaço de orações.

A reportagem de O Liberal acionou as polícias Civil e Militar para checar mais informações sobre os casos mencionados e aguarda retorno. A Arquidiocese de Santarém também foi procurada para fornecer informações atualizadas sobre as ocorrências, mas ainda não respondeu.