Mulher é detida suspeita de esfaquear o namorado durante discussão em Santarém

Uma discussão entre um casal terminou com o homem esfaqueado e uma mulher detida em Santarém, no oeste do Pará. O caso foi registrado na madrugada de domingo (9), no bairro Elcione Barbalho, em uma residência localizada na rua 5. Segundo os relatos iniciais, o desentendimento teria sido motivado por ciúmes.

Não há mais detalhes sobre como a confusão começou. Conforme as informações preliminares, durante a briga a mulher teria desferido dois golpes de faca contra o namorado. O homem foi atingido no braço direito e nas costas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por vizinhos e os socorristas prestaram os primeiros socorros ao homem no local. A vítima foi encaminhada consciente ao Pronto Socorro Municipal. Conforme os relatos, o homem não corre risco de vida.

Após o ocorrido, a Polícia Militar conduziu a mulher à 16ª Seccional Urbana da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. A polícia deve investigar as circunstâncias do crime e ouvir testemunhas para esclarecer os fatos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.