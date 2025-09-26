Motociclista de 69 anos morre após colisão com caminhão-tanque na Transgarimpeira, em Itaituba

Um grave acidente ocorrido na tarde de quinta-feira (25), por volta das 15h, resultou na morte de um motociclista no km 110 da rodovia Transgarimpeira, em Itaituba, no sudoeste do Pará. A colisão aconteceu entre as comunidades de Moraes Almeida e Crepurizão, região com tráfego intenso de veículos pesados por conta das atividades de garimpo.

A vítima foi identificada como José Ubiracy, conhecido popularmente como “Bira”, de 69 anos. De acordo com informações do site Giro Portal, ele pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um caminhão-tanque. De acordo com relatos de testemunhas, o impacto causou fraturas expostas e intensa perda de sangue.

Moradores da área relataram que ainda tentaram socorrer “Bira” em uma caminhonete e levá-lo com urgência para atendimento médico, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar ao hospital mais próximo.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias do acidente, inclusive a eventual responsabilidade do condutor do caminhão. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a dinâmica da colisão ou se o motorista do caminhão permaneceu no local.

O trecho da Transgarimpeira onde o acidente ocorreu é considerado perigoso, com histórico de ocorrências envolvendo veículos pesados e motocicletas.