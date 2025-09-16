Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

‘Molequinho’ é preso suspeito de executar homem dentro de tapeçaria em Santarém

As investigações apontam que ele também estaria envolvido em outros homicídios registrados na cidade

O Liberal
fonte

‘Molequinho’ é preso suspeito de executar homem dentro de tapeçaria em Santarém. (Reprodução)

A Polícia Civil prendeu na manhã de terça-feira (16) Euder Gabriel de Sousa Oliveira, conhecido como “Molequinho”, no bairro Diamantino, em Santarém, no oeste paraense. Ele é apontado como o principal suspeito de executar a tiros Rone Clésio Paiva da Silva, de 42 anos, dentro de uma tapeçaria.

De acordo com informações policiais, “Molequinho” foi abordado em frente a uma residência, acompanhado de uma adolescente que seria sua companheira. Após breve negociação, ele se entregou. Com o suspeito, os agentes encontraram uma pistola e quatro carregadores calibre 9 mm.

As investigações apontam que ele também estaria envolvido em outros homicídios registrados na cidade. Após a prisão, Euder Gabriel foi conduzido à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Execução na tapeçaria

O crime ocorreu na manhã do dia 23 de agosto, em uma tapeçaria localizada na avenida Cuiabá, bairro Caranazal. Segundo a polícia, o suspeito vestia uniforme de aplicativo de entregas quando chegou ao local e disparou pelo menos 12 vezes contra a vítima, que morreu ainda no estabelecimento. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

