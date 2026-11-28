Megaoperação prende 4 suspeitos de provocar queimadas criminosas em Mosqueiro

Uma megaoperação de combate a queimadas criminosas resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas neste sábado (28), em Mosqueiro, distrito de Belém. A ação, denominada “Mosqueiro Sem Chamas”, mobilizou forças municipais e estaduais para identificar responsáveis por incêndios em áreas de vegetação, principalmente na região da Baía do Sol, durante o período de estiagem. Três homens e uma mulher foram presos e encaminhados à Seccional de Mosqueiro.

Eles são suspeitos de envolvimento na provocação de incêndios, sendo dois apontados como mandantes e outros dois como executores. A operação reuniu a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), e o Governo do Estado, com a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar. O objetivo do trabalho foi intensificar o monitoramento, a fiscalização e a investigação de ocorrências de queimadas na ilha, além de identificar e responsabilizar os envolvidos.

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Ainda segundo a Prefeitura de Belém, a operação também contou com um trabalho educativo e de conscientização junto aos moradores de Mosqueiro. As equipes orientaram a população sobre os riscos de colocar fogo em lixo, restos de galhos e folhas secas. A prática, além de configurar crime ambiental, pode provocar incêndios de grandes proporções, especialmente durante o período de estiagem, quando a vegetação fica mais seca e as chamas podem se espalhar rapidamente. A iniciativa alertou os moradores sobre a importância de evitar queimadas e contribuir para a prevenção de novos focos de incêndio na ilha.