'Lua' é morto a tiros em ação policial em Capanema

Carlos Adriano Silva Braga, conhecido pelo apelido de Lua, foi morto em uma ação policial, na noite de segunda-feira (22), no bairro Almir Gabriel, em Capanema, nordeste paraense.

Segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, por volta das 22h, uma equipe foi informada por moradores de que quatro homens estariam reunidos no final da rua Hugo Travassos da Rosa, que não tem saída. Os suspeitos, conforme consta no relato da PM, não seriam moradores do bairro Almir Gabriel e, supostamente, eram egressos do Sistema Penal e estariam reunidos planejando atentados contra agentes de segurança pública do município da cidade.

Ainda de acordo com a polícia, os militares se dirigiram até o endereço e se depararam com uma correria e tiros em direção a guarnição. Os suspeitos teriam corrido para uma área de mata. Os PMs revidaram os disparos e fizeram progressão para ver se atingiram alguém. Carlos foi baleado e socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento de Capanema. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no estabelecimento de saúde.

O relato do caso diz que, com o suspeito, os agentes encontraram uma arma de fabricação caseira, munição de arma de fogo e uma porção grande de uma substância semelhante a maconha.

Depois do confronto, a PM foi comunicada depois que os suspeitos que fugiram teriam se deslocado até Boa Vista, município de Quatipuru, em um Chevrolet Cobalt bege (de placa OSX 7004). Os policiais encontraram o carro. Após a perseguição, um suspeito conhecido como “Loiro Gaivota” e outro não identificado saíram correndo do veículo em direção a uma região de mata, que liga Primavera e Quatipuru.

Ao se aproximarem do veículo, Glauber Luan Lisboa de Queiroz desceu do automóvel alegando que tinha sido refém. A polícia revistou o veículo e encontrou três coletes balísticos. Glauber, segundo a PM, resistiu a condução e foi encaminhado junto com o carro e os objetos apreendidos à Delegacia de Quatipuru para que fossem tomadas as providências cabíveis. Até o momento, os outros suspeitos foragidos não foram detidos.