Irmãos suspeitos de duplo homicídio morrem durante ação policial, em Anapu

Ao serem abordados pelos policiais, os irmãos teriam atirado contra a viatura, o que levou os policiais a revidarem

O Liberal
fonte

Irmãos suspeitos de duplo homicídio morrem durante ação policial, em Anapu. (Reprodução)

Dois irmãos, identificados como Gabriel da Luz Silva e Maciel da Luz Silva, morreram na noite da última quarta-feira (17) durante um confronto com policiais militares no município de Anapu, no sudoeste do Pará. A dupla era procurada pela polícia e apontada como a principal suspeita do assassinato do casal Elaine Telles Veríssim​o, conhecida como “Maria Bonita”, e Samuel Pereira da Silva.

O crime contra o casal ocorreu na terça-feira (16) na Vila Izabel, zona rural de Anapu. Os corpos das vítimas foram encontrados a aproximadamente um quilômetro de distância um do outro, na rua das Mangueiras, ambos com ferimentos causados por arma de fogo.

Durante a operação de busca pelos suspeitos, a Polícia Militar os localizou em um trecho da rodovia Transamazônica (BR-230), nas proximidades do Distrito de Belo Monte. Segundo informações da polícia, Gabriel e Maciel estavam em uma motocicleta e caíram do veículo enquanto eram perseguidos.

Ao serem abordados pelos policiais, os irmãos teriam atirado contra a viatura, o que levou os policiais a revidarem. Os dois foram baleados e socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Com a dupla, foram apreendidos uma pistola, um revólver, munições e a motocicleta em que eles estavam, que não tinha registro. Todo o material foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Anapu, que segue com a investigação do caso.

“A Polícia Civil informa que dois homens morreram após intervenção da Polícia Militar durante buscas a suspeitos por um duplo homicídio ocorrido em Anapu. Os suspeitos resistiram à abordagem policial e houve troca de tiros. Eles foram socorridos e encaminhados para atendimento médico, mas não resistiram. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações do caso, conduzidas pela Delegacia de Anapu”, informou a PC, por meio de nota.

