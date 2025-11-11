Capa Jornal Amazônia
Imagem de suspeita de pagar R$ 20 mil para matar mulher em frente ao filho é divulgada

Gabrielle, atual namorada do ex-companheiro da vítima e teria pelo assassinato

Estadão Conteúdo

O Disque Denúncia do Rio de Janeiro divulgou, nesta terça-feira, 11, a foto de Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, de 22 anos, suspeita de ser a mandante do assassinato de Laís de Oliveira Gomes Pereira, morta com um tiro na nuca na última terça-feira, 4, em frente ao filho de dois anos.

Gabrielle, atual namorada do ex-companheiro da vítima, teria pago R$ 20 mil pelo assassinato. Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o crime foi motivado pela vontade de obter a guarda exclusiva da filha da vítima, de 4 anos. A polícia afirmou que Gabrielle chegou a enviar fotos falsas da criança lesionada para incentivar os executores — Erick Santos Maria Lasnor, de 30 anos, e Davi de Souza Malto, de 24 — a cometer o crime. Ambos foram presos e confessaram participação no assassinato.

"As investigações apontaram que a mandante do crime demonstrava comportamento possessivo em relação à filha da vítima e elaborou todo o plano para que ela e seu companheiro ficassem com a guarda da criança", informou a Polícia Civil.

O autor dos disparos foi preso nesta segunda-feira, 10, após ser denunciado pela própria mãe. Já o suspeito que pilotava a moto utilizada durante o assassinato se entregou na última sexta-feira, 7.

É possível denunciar a localização da suspeita de forma anônima pelo WhatsApp, através do número (21) 2253-1177, ou pelos telefones (21) 2253-1177 e 0300 253 1177. Também é possível enviar informações pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.

.
