Polícia

Imagem de santa é destruída em ato de vandalismo no distrito do Apeú, em Castanhal

Moradores ficaram indignados com a agressão ao símbolo religioso, praticada por dois homens

O Liberal
fonte

Um ato de vandalismo, registrado na manhã deste sábado (20), revoltou moradores no distrito do Apeú, em Castanhal, no nordeste do Pará (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um ato de vandalismo, registrado na manhã deste sábado (20), revoltou moradores no distrito do Apeú, em Castanhal, no nordeste do Pará. As primeiras informações indicam que dois homens desceram de um caminhão e, de forma repentina, destruíram a imagem de uma santa que ficava exposta em via pública.

Após o ataque, os suspeitos retornaram ao veículo e seguiram em direção ao kartódromo da região. O episódio ocorreu nas primeiras horas do dia e gerou grande comoção entre fiéis da comunidade, que ficaram indignados com a agressão ao símbolo religioso. Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Castanhal estão no local realizando as diligências iniciais.


 

