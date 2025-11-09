Idoso morre após ser atropelado por motocicleta na PA-275, em Eldorado dos Carajás

Gerson Alves dos Santos, de 60 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta na noite de sábado (8/11) na rodovia PA-275, em Eldorado do Carajás, no sudeste do Pará. O sinistro ocorreu perto de uma ponte, na altura do quilômetro 100. Outras duas pessoas ficaram feridas.

Testemunhas relataram ao portal Correio que duas pessoas estavam na moto que atingiu Gerson. Depois da batida, o condutor e o passageiro da motocicleta foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal de Eldorado do Carajás. O estado de saúde deles é desconhecido.

A vítima, por outro lado, morreu no local do acidente. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada para isolar a área e acionou a Polícia Civil, que dará início às investigações para apurar as causas do atropelamento, ainda conforme o Correio. O corpo da vítima foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Parauapebas para a realização de exames de necropsia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.