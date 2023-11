Homem morre após levar facada em via pública de Uruará

Um homem foi assassinado a facadas nesta sexta-feira (24), no município de Uruará, no Sudoeste paraense. A vítima, identificada como Jhoni Silva Ferreira, estava na avenida Ângelo Debiase, próximo às obras da futura Praça de Alimentação da cidade, quando foi morto com um golpe da arma branca na região do tórax, morrendo instantaneamente.

O crime aconteceu no início da manhã. Testemunhas informaram aos agentes da Polícia Militar que atenderam a ocorrência, que um homem se aproximou da vítima e após uma discussão sacou da cintura uma faca e desferiu o golpe fatal. O assassino fugiu do local antes da chegada da equipe da Polícia Militar.

No local do crime, o perímetro foi isolado para o trabalho dos agentes da Polícia Civil e da Perícia Criminal. O corpo de Jhoni foi removido para o necrotério de Uruará.

As autoridades policiais iniciaram buscas para encontrar pistas do suspeito e iniciar a investigação do caso, no entanto, até o momento, ninguém foi preso.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil e aguarda retorno.