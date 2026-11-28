Homem em situação de rua foi espancado por dois jovens, afirma vereadora

A vereadora Raquel Viana se manifestou em suas redes sociais neste sábado (28/11) sobre a morte do homem em situação de rua, que havia sido agredido com uma arma de choque por alunos do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa). O corpo dele foi encontrado na rua Boaventura da Silva, na esquina da avenida Alcindo Cacela, no bairro Umarizal, em Belém. Segundo ela, que mantinha um vínculo com o homem há cerca de 15 anos, prestando assistência por conta própria, o homem foi espancado por dois jovens que desceram de um carro.

“Na sexta-feira (27/11), por volta das 10h, ele chegou na porta da minha casa muito machucado. Acionei o 192 e depois a Funpapa (Fundação Papa João XXIII), que através dela, consegui que ele fosse internado no Pronto-Socorro. Eu fiquei mantendo contato com o pessoal da Funpapa durante a noite para saber como ele estava”, disse.

Segundo Viana, por volta das 4h deste sábado (28/11), o homem em situação a procurou novamente, pedindo ajuda por estar sentindo dor. “Perguntei se tinham liberado ele, porque ele estava com a cabeça enfaixada. E eu vi que tinha esparadrapo e com o (ponto) de acesso. Deduzi que ele tivesse fugido. Ele só me pedia para voltar para o hospital. Quando eu entrei para pegar o celular para poder ligar para o 192 e voltei, ele já não estava na porta da minha casa. E eu acordei com a notícia de que ele foi encontrado morto”, afirmou Raquel.

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A vereadora disse ainda que está em contato com a Polícia Civil, ajudando com todos os detalhes que obteve sobre a situação da vítima. “O mais importante agora é saber o que ocasionou a morte dele. Vou acompanhar todo o caso. O meu jurídico também vai dar entrada, pedindo acompanhamento de tudo para depois tomarmos as medidas legais cabíveis. Já sei onde o fato aconteceu e já passei para a delegada. (...) "Infelizmente, ele morreu na rua", informou.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o homem foi encontrado morto em via pública, no bairro do Umarizal. "A Divisão de Homicídios foi acionada para realizar os primeiros levantamentos no local do crime", detalha a PC.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Funpapa, inclusive para os ministérios Público do Pará (MPPA) e Federal (MPF) e para a Defensoria Pública do Estado (DPE-PA). A reportagem aguarda retorno.

A agressão com arma de choque

O episódio envolvendo a arma de choque foi registrado no dia 13 de abril deste ano, nas proximidades de uma unidade do Cesupa, também no Umarizal. As agressões foram gravadas em vídeo. Dois alunos da instituição, identificados como Altemar Sarmento Filho e Antônio Coelho, foram desligados após a repercussão do caso.

Nas imagens, Altemar aparece utilizando uma arma de choque contra a vítima, enquanto Antônio registra a ação. Ambos foram identificados e conduzidos à delegacia à época.

Acolhimento

No dia do ocorrido, o prefeito de Belém chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais informando que o homem havia sido acolhido e levado para o Espaço Acolher. No entanto, a reportagem apurou que, embora uma equipe tenha sido enviada ao local, a vítima recusou o atendimento naquele momento.