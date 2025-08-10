Capa Jornal Amazônia
Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio em Limoeiro do Ajuru

A captura foi resultado de diligências realizadas pela equipe da Delegacia de Polícia do município

O Liberal
fonte

Homem é preso suspeito de tentativa de homicídio em Limoeiro do Ajuru. (Divulgação/ PC)

A Polícia Civil do Pará prendeu, neste sábado (9), David Farias Leal, conhecido como “Dadi”, suspeito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A prisão preventiva foi cumprida por volta das 17h, na Comunidade Januacoeli, zona rural de Limoeiro do Ajuru, no nordeste paraense.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 19 de julho deste ano, no centro de Limoeiro do Ajuru, e ganhou grande repercussão na cidade. A ordem de prisão foi expedida pela Vara Única da Comarca local, após representação formal da autoridade policial responsável pelo caso.

A captura foi resultado de diligências realizadas pela equipe da Delegacia de Polícia do município, que elaborou relatório investigativo com base em provas e depoimentos colhidos durante o inquérito.

Segundo a Polícia Civil, a ação representa “uma resposta contra o crime e a busca pela justiça” no município. A polícia não forneceu maiores detalhes sobre o caso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

polícia

homem preso no pará

tentativa de homicídio

limoeiro do ajuru
