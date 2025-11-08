Homem é preso após tentar invadir casa da ex-companheira em Itaituba, no sudoeste paraense
O caso ocorreu na madrugada deste sábado (8). O suspeito foi encaminhado para a delegacia
Um homem foi preso na madrugada deste sábado (8), em Itaituba, sudoeste paraense, após tentar invadir a casa da ex-companheira no bairro Liberdade. Guarnições da Polícia Militar foram acionadas para o local.
Ao chegar no local, os policiais encontraram o suspeito próximo à janela da residência. Ao notar a presença da equipe, o homem tentou fugir e se esconder entre as bananeiras nos fundos do imóvel, mas foi localizado e detido pouco depois.
A vítima informou que o ex-companheiro não aceita o término do relacionamento e foi até sua casa, gritando e tentando arrombar a janela. Os dois foram levados à 19ª Seccional de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil. Em nota, a PC informou que a vítima compareceu à Seccional de Itaituba para solicitar medidas protetivas contra o ex-companheiro, mas não houve prisão. A solicitação foi protocolada na manhã deste sábado (8).
